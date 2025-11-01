Afinan estrategias para potenciar la atención de servicios públicos en comunidades zulianas a través del 1×10 del Buen Gobierno

Cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el jefe nacional del 1×10 del Buen Gobierno, Jorge Márquez, en compañía del gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, evaluó estrategias que permitan potenciar la atención en materia de servicios públicos en las comunidades zulianas.

Durante una jornada realizada este sábado, 1° de noviembre en el Instituto para el Control y Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM), Márquez revisó los casos reportados a través de la Línea 58 de la aplicación VenApp, relacionados a las áreas de agua, electricidad, gas, salud y otros servicios.

El también vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios instó a mejorar las metodologías de gestión para hacer más efectivas las respuestas a las necesidades del pueblo zuliano.

“Zulia tiene que ser el número uno en rendimiento, acción y palabra para brindarle a los zulianos la atención que se merecen”, instó Márquez.

A la fecha el Zulia suma 576 Circuitos Comunales y Comunas constituidas y 447 Salas de Autogobierno.

El pasado lunes, el Mandatario nacional designó a los padrinos y madrinas estadales del Sistema 1×10 del Buen Gobierno con la misión de fortalecer la capacidad de respuesta a las solicitudes hechas en la plataforma. En este sentido, nombró a Jorge Márquez como padrino de Caracas y Zulia.

El objetivo es mantener en articulación perfecta los 5.336 circuitos comunales a través de las Salas de Autogobierno Comunal y garantizar la atención plena de las comunidades del país.

Lee también: Jorge Márquez, ratificado como padrino del Zulia en nueva etapa del 1×10 del Buen Gobierno

Noticia al Día/Con información de Prensa MPPEE-CORPOELEC