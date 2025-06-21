Agredió salvajemente a su madre de 60 años dentro de su casa en Caracas



A través de las redes sociales se dio a conocer la agresión verbal que sufrió una mujer por parte de su hijo.

El hecho ocurrió en el apartamento 1404 del bloque 4, en el barrio Pinto Salinas, parroquia El Recreo, Caracas.

Allí, Jonathan Hernández, de 45 años, comenzó a agredir salvajemente a su madre, Carmen Molina, cuando se disponía a arreglar una cocina.

El hombre, enardecido, comenzó a gritarle a la sexagenaria delante de su esposa. "Respétame, yo arreglaré la cocina, pero respétame, y no te pego porque eres mi mamá, pero si no te pegará", eran algunos de los insultos que Hernández le decía a su madre cerca del oído.

Otro familiar que se encontraba cerca comenzó a grabar lo sucedido y el repudiable suceso se viralizó, llevando a los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana a trasladarse al lugar y detener a Hernández.

Se espera que en las próximas horas sea imputado.



Noticia al Día