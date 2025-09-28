Aguacero con tormenta eléctrica sorprendió a los marabinos al amanecer del domingo

Un aguacero con tormentas eléctricas sorprendió a los marabinos la madrugada del domingo 28 de septiembre, causando cortes eléctricos y fluctuaciones de voltaje en varios sectores de la ciudad. La lluvia, que inició alrededor de las 2:00 a.m. y no cesó hasta la mañana, fue reportada por usuarios en redes sociales y se atribuyó al tránsito de la onda tropical número 35.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) había informado previamente sobre la nubosidad en la región de Zulia y Falcón debido a la onda tropical. No se reportaron daños significativos ni víctimas.

Lluvias similares el año pasado para esta fecha causaron el desborde de cañadas e inundaciones en más de 30 comunidades, pero aún no hay reportes de afectaciones graves en esta ocasión. Este tipo de eventos son comunes en la región durante la temporada de lluvias, que se extiende hasta finales de 2025.



Noticia al Día/ Fotos: NAD