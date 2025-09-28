Domingo 28 de septiembre de 2025
Al Dia

Aguacero con tormenta eléctrica sorprendió a los marabinos al amanecer del domingo

Las lluvias registradas son de corta duración, tienden a ser intensas, con tormentas eléctricas y fuertes vientos

Por Javier Sanchez

Un aguacero con tormentas eléctricas sorprendió a los marabinos la madrugada del domingo 28 de septiembre, causando cortes eléctricos y fluctuaciones de voltaje en varios sectores de la ciudad. La lluvia, que inició alrededor de las 2:00 a.m. y no cesó hasta la mañana, fue reportada por usuarios en redes sociales y se atribuyó al tránsito de la onda tropical número 35.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) había informado previamente sobre la nubosidad en la región de Zulia y Falcón debido a la onda tropical. No se reportaron daños significativos ni víctimas.

Lluvias similares el año pasado para esta fecha causaron el desborde de cañadas e inundaciones en más de 30 comunidades, pero aún no hay reportes de afectaciones graves en esta ocasión. Este tipo de eventos son comunes en la región durante la temporada de lluvias, que se extiende hasta finales de 2025.

Noticia al Día/ Fotos: NAD

Noticias Relacionadas

Al Dia

Recreación y salud animan a los participantes de la ciclovía en Maracaibo

La Dra. Barboza de Di Martino destacó que la ciclovía representa "un hermoso espacio" creado para el disfrute de los ciudadanos, invitando a todos a participar en la reactivación y consolidación de esta tradición
Sucesos

En Perú: Intentaron degollar a una venezolana cuando iba a buscar a su hijo al colegio

Iba a buscar a su hijo al colegio
Al Dia

Motos Toro llega a Machiques, nueva sede impulsará la movilidad y el desarrollo en la Subregión Perijá

Con esta apertura, la reconocida marca de motocicletas amplía su presencia en el estado Zulia con la séptima sede en la región y número 125 a nivel nacional.
Zulia

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Este municipio fue el más afectado por los sismos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
