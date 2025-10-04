Sábado 04 de octubre de 2025
Águilas anuncia el precio de sus entradas para la temporada 2025-2026 de la LVBP

La entrada más accesible está valorada en 5 dólares

Por Daniel García

Águilas anuncia el precio de sus entradas para la temporada 2025-2026 de la LVBP
Foto: Captura de pantalla
Este viernes, las Águilas del Zulia anunciaron oficialmente los precios de las entradas para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), que se disputará en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo. La información fue compartida a través de sus canales oficiales, como parte de la preparación para el esperado regreso del equipo rapaz a su nido.

Con el objetivo de facilitar el acceso de la fanaticada zuliana, el equipo ofrece dos modalidades de compra. La primera es la entrada individual, válida por juego, en la sección de preferencia del aficionado. En esta modalidad, los precios son: VIP a $12, General a $10 y Laterales a $5.

La segunda opción es el paquete por series, que incluye las dos series semanales completas, también por sección. En este formato, los precios son: VIP a $36, General a $30 y Laterales a $15.

Los boletos estarán disponibles a través de la página web oficial www.aguilas.com, donde los usuarios podrán realizar sus compras de forma rápida y segura. Además, se habilitó la opción de pagos en cuotas, una alternativa pensada para apoyar el bolsillo del fanático y garantizar su presencia durante toda la temporada.

Las Águilas iniciarán su vuelo en casa el próximo 16 de octubre, con una serie de dos juegos frente a los Tiburones de La Guaira, seguida por otra ante los Navegantes del Magallanes (18 y 19 de octubre).

