Águilas anunció su roster para la segunda semana de competencia en la LVBP

Águilas del Zulia anunció este martes el roster para la segunda semana de competencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). La semana contará con seis duelos programados desde el 21 hasta el 26 del presente mes.

Entre las novedades destacan el ingreso del lanzador derecho Wilber Rodríguez, quien toma el lugar de Brayan Palencia. Además, la salida de Osleivis Basabe abre espacio para la incorporación de José Colmenares.

El conjunto rapaz afrontará una semana completa en carretera, con seis compromisos en agenda: uno reprogramado ante Tigres de Aragua, dos frente a Tiburones de La Guaira, otros dos contra Caribes de Anzoátegui y cerrará la gira en Barquisimeto, enfrentando a Cardenales de Lara.

