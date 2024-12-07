Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Águilas barrió a Tigres en Maracay para seguir firme en el segundo lugar

Águilas barrió a Tigres en Maracay para seguir firme en el segundo lugar. Foto: LVBP

Por Christian Coronel

Águilas barrió a Tigres en Maracay para seguir firme en el segundo lugar
Águilas del Zulia derrotó 3-1 a Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay este viernes 6 de diciembre para conseguir su tercer triunfo consecutivo en la carretera.

El lanzador ganador fue Aldry Acosta (3-0) mientras que Guillermo Moscoso cargó con la derrota. A su vez, Silvino Bracho salvó su juego número siete de la temporada.

Andrés Chaparro y Rougned Odor encabezaron la ofensiva rapaz al combinarse para ligar de 7-4, tres carreras anotadas, cuadrangular, y dos carreras empujadas.

Los aguiluchos abrieron el marcador en el cuarto episodio al combinar doble de Rougned Odor y vuelacercas de Andrés Chaparro, quien la desapareció superando los 400 pies.

Asimismo, la única rayita de los felinos fue ante los envíos del lanzador José Dávila, quien se bajó del montículo después de 3.2 actos, sin boletos, dos abanicados, y seis imparables recibidos.

Luego los relevistas Aldry Acosta, Nomar Rojas, Gregory Infante, Felipe Tejada, Luis Moreno y Silvino Bracho, pintaron de blanco a los Tigres durante 5.1 capítulos, aceptando cuatro hits, un ponche y una base por bolas.

De esta manera, el conjunto de Lipso Nava se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 24 victorias y 20 derrotas. Dicho esto, iniciarán una serie de dos encuentros como visitante frente a Cardenales de Lara.

Noticia al Dia / Águilas del Zulia

Temas:

Noticias Relacionadas

Salud

Septiembre mes del Corazón: La ruta que promueve la lucha contra las enfermedades cardiovasculares

la "Ruta del Corazón", una caminata y ciclada gratuita y familiar de 6,6 kilómetros que recorrerá un circuito por la Avenida Universidad, Delicias y 5 de Julio
Al Dia

Jessire Rivas: talento venezolano que brilla en el patinaje de velocidad internacional

Con apenas 13 años, la barinesa es promesa del patinaje de velocidad, triunfando en territorio europeo
Deportes

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

El estratega venezolano es referencia dentro de la formación de prospectos en los Filis de Filadelfia
Zulia

Sustituyen colectores en el oeste de Maracaibo y benefician a más de siete mil familias

Oeste de Maracaibo fueron atendidas con la sustitución de 100 metros de colectores de aguas servidas en el sector La Pastora

