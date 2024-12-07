Águilas barrió a Tigres en Maracay para seguir firme en el segundo lugar

Águilas del Zulia derrotó 3-1 a Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay este viernes 6 de diciembre para conseguir su tercer triunfo consecutivo en la carretera.

El lanzador ganador fue Aldry Acosta (3-0) mientras que Guillermo Moscoso cargó con la derrota. A su vez, Silvino Bracho salvó su juego número siete de la temporada.

Andrés Chaparro y Rougned Odor encabezaron la ofensiva rapaz al combinarse para ligar de 7-4, tres carreras anotadas, cuadrangular, y dos carreras empujadas.

Los aguiluchos abrieron el marcador en el cuarto episodio al combinar doble de Rougned Odor y vuelacercas de Andrés Chaparro, quien la desapareció superando los 400 pies.

Asimismo, la única rayita de los felinos fue ante los envíos del lanzador José Dávila, quien se bajó del montículo después de 3.2 actos, sin boletos, dos abanicados, y seis imparables recibidos.

Luego los relevistas Aldry Acosta, Nomar Rojas, Gregory Infante, Felipe Tejada, Luis Moreno y Silvino Bracho, pintaron de blanco a los Tigres durante 5.1 capítulos, aceptando cuatro hits, un ponche y una base por bolas.

De esta manera, el conjunto de Lipso Nava se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 24 victorias y 20 derrotas. Dicho esto, iniciarán una serie de dos encuentros como visitante frente a Cardenales de Lara.

