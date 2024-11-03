Águilas barrió ante Caribes para alcanzar su cuarto triunfo consecutivo en "El Nido"

Águilas del Zulia superó 2-1 a los Caribes de Anzoátegui para propinar barrida en la serie ante el conjunto oriental en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo. Con la victoria, el elenco rapaz dejó registro de 4-1 como local durante la cuarta semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Los zulianos estrenaron la pizarra en el cierre del segundo capítulo, gracias a extrabase de Alexander Palma, quien con su batazo remolcó a Rougned Odor que se encontraba en posición anotadora.

Caribes reaccionó para igualar el score con jonrón solitario de José Fernández, elevándola entre jardines derecho y central en la apertura del quinto tramo.

Águilas colocó la segunda en el séptimo episodio. Alexander Palma bateó rodado para out forzado, impulsando a Basabe quien pisó la goma, trayendo la del tiunfo rapaz.

El dominicano Jorge Tavarez, quien debutó en la temporada, logró una extraordinaria labor en la que permitió un solo indiscutible, una carrera limpia y ponchó a cinco contrarios, mientras que Gustavo Rodríguez en calidad de relevo se llevó el lauro del Zulia. Francisco Carrillo cargó con el salvado.

