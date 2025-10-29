Águilas buscará barrer ante Cardenales en Maracaibo

Águilas del Zulia y Cardenales de Lara disputarán este miércoles su segundo enfrentamiento en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, como parte del calendario oficial de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El primer lanzamiento está pautado para las 7:00 p. m. Será el tercer choque entre ambas novenas en la campaña, con ventaja para los rapaces, quienes dominan la serie particular 2-0.

El encuentro será transmitido por Meridiano TV y BeisbolPlay. Además, los fanáticos podrán seguir la narración radial a través del circuito de Águilas del Zulia, por Éxitos 89.7 FM.

En simultáneo, a las 7.00 pm, se disputarán el resto de compromisos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ofreciendo una jornada cargada de emoción y rivalidad.

Los Leones del Caracas se enfrentarán a los Navegantes del Magallanes. El clásico de los eternos rivales es el más esperado del campeonato. Este duelo será transmitido por Venevisión y ByM Sport, garantizando cobertura nacional para los fanáticos.

En paralelo, los Bravos de Margarita medirán fuerzas ante los Tiburones de La Guaira, con transmisión a través de la plataforma 1 Baseball, mientras que los Caribes de Anzoátegui se enfrentarán a los Tigres de Aragua, partido que podrá seguirse por BeisbolPlay.

