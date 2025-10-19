Águilas buscará barrer la serie ante Magallanes en Maracaibo

Este domingo, el estadio Luis Aparicio "El Grande" será escenario de un nuevo capítulo en la rivalidad entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, cuando ambos equipos disputen el segundo juego de la serie a partir de las 7:00 p.m.

El conjunto zuliano llega con el impulso de dos victorias en casa, incluyendo el triunfo en extrainnings ante Magallanes en el primer duelo de la serie, y buscará cerrar la jornada con barrida ante su afición. Por su parte, los bucaneros afrontan el compromiso con la urgencia de romper una racha negativa de tres derrotas, en lo que será su oportunidad de sumar el primer lauro de la temporada.

El encuentro promete ser vibrante desde el primer lanzamiento, con ambos equipos decididos a imponer su juego. Águilas buscará cerrar de manera positiva como home club, mientras que Magallanes saldrá con hambre de revancha.

La transmisión del juego será televisada por IVC y Baseball Play, mientras que por radio podrá sintonizarse Éxitos 89.7 FM para escuchar el circuito oficial de Águilas del Zulia.

