Águilas cumple su séptima jornada de practicas con la incorporación de Eduardo Torrealba y Simón Muzziotti

Este domingo, las Águilas del Zulia concretaron su séptimo día de prácticas en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, afinando detalles para el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que comenzará el próximo 16 de octubre en territorio zuliano.

La jornada contó con la presencia de 36 peloteros, incluyendo la incorporación de Eduardo Torrealba y Simón Muzziotti, dos referentes del cuadro rapaz que fortalecen el núcleo competitivo del equipo. Bajo las instrucciones del cuerpo técnico, los entrenamientos se enfocaron en ajustes tácticos y preparación física, con miras a llegar en óptimas condiciones al “play ball”.

Convocados en la séptima jornada de prácticas

Lanzadores: Henry Gómez, Wilber Rodríguez, Jose Dávila, Alángel López, Derfred Parra, Alejando Meléndez, Henry Centeno, Norman Ríos, Faumel Medina, Francisco Carrillo, Zaquiel Puentes, Amilcar Medina, Eybersson Dolande, Luis Ávila, Ismael Quijano, Emilio Márquez, Francisco Morales, Brayan Pablen, Wilfredo Borrás, Leonel Campos.

Infielders: Miguel Villarroel, Gabriel Rodríguez, Jesús Bastardo, Ángel Aponte, Angelo Castellano, Eduardo Torrealba.

Catchers: John Rosillo, Arturo Nieto, Andrés Nolaya, Andrick Nava, Edward Barboza.

Jardineros: Alexander Suárez, Gabriel Martínez, Yosmany Peralta, Robinson Cabrera y Simón Muzziotti.

Cuerpo técnico: Carlos Maldonado, Alex Delgado, Wilfredo Romero, Edward Muñoz, Alex Núñez, Weston Smith.

La organización continúa su preparación con entusiasmo y compromiso, consolidando la química del grupo y ajustando cada detalle para el debut en casa. Las Águilas del Zulia apuntan alto esta temporada, con una plantilla que mezcla experiencia, juventud y talento.

Lee también: Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional