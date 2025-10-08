Águilas cumplió décimo día de prácticas en Maracaibo con la incorporación de Yonathan Perlaza

Este miércoles, Águilas del Zulia completó su décimo día de entrenamientos en el estadio Luis Aparicio "El Grande", como parte de su preparación para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), cuyo inicio está pautado para el próximo 16 de octubre.

A la convocatoria asistieron 45 peloteros, entre ellos el jardinero sucrense Yonathan Perlaza, quien se incorpora tras una destacada actuación en la filial Triple A de los Padres de San Diego, donde fue reconocido como el jugador del año.

Durante la jornada, el equipo realizó rutinas de calentamiento, sesiones de lanzamientos, prácticas de bateo y corrido de bases, con el objetivo de afinar detalles técnicos y físicos de cara al debut en la nueva campaña de la pelota criolla.

El cuadro rapaz presentó, en su décimo día, una plantilla de grupos de peloteros, combinando juventud, experiencia y proyección internacional.

A continuación, se presenta el listado de jugadores que participan en la pretemporada:

Lanzadores

Henry Gómez, Wilber Rodríguez, José Dávila, Aliángel López, Deretd Parra, Alejandro Meleán, Brayan Palencia, Henry Centeno, Nomar Rojas, Manuel Medina, Francisco Carrillo, Zaquiel Puentes, Francisco Morales, Amílcar Medina, Eybersson Polanco, Luis Ávila, Ismael Guillón, Emilio Márquez, Andry Lara, Wilfredo Boscán y Leonel Campos

Infielders

Miquel Villarroel, Gabriel Rodríguez, Jesús Chirinos, Bryant Flete, Angelo Castellano, Eduardo Torrealba, José Colmenares y Aeverson Arteaga

Catchers

John Rosillo, Arturo Nieto, Andrés Nolaya, Andriok Nava, José Herrera, Omar Martínez, José Godoy y Edward Barboza

Outfielders

Alexander Suárez, Gabriel Martínez, Jaison Chourio, Nerwilian Cedeño, Simón Muzziotti, Yonathan Perlaza, Alexander Palma y Robinson Cabrera

