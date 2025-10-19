Águilas dejó en el terreno a Magallanes con Jaison Chourio como héroe

Águilas del Zulia logró su segundo triunfo de la temporada tras vencer 7-6 a los Navegantes del Magallanes en un emocionante duelo que se extendió a extrainnings en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Los rapaces arrancaron con fuerza en el primer capítulo: Yonathan Perlaza abrió la cuenta con un extrabase que llevó a Ali Castillo hasta el plato. Acto seguido, un error del campocorto magallanero al no controlar un sólido batazo de Eduardo Torrealba permitió que se sumaran dos rayitas más para la causa zuliana.

La reacción bucanera llegó en la apertura del cuarto episodio con dos jonrones solitarios, el primero de Ángel Reyes y el segundo por parte de Renato Núñez.

Magallanes volvió a atacar y volteó el marcador en el sexto capítulo con un racimo de tres anotaciones, colocando las acciones 5-3.

Zulia empató el encuentro gracias a batazos remolcadores de Gabriel Martínez y Jaison Chourio, quienes encontraron en circulación a Torrealba y Castellano.

En el décimo episodio, bajo la regla panamericana, Renato Núñez impulsó una línea por tercera base que devolvió la ventaja a la nave turca 6-5. No obstante, los rapaces igualaron las acciones con un elevado de sacrificio de José Pirela.

En el undécimo, Jaison Chourio se puso la capa de héroe al disparar una línea que aterrizó en el jardín derecho, colocando el definitivo 7-6 en la pizarra.

Silvino Bracho (1-0) se apuntó la victoria, mientras que Enderson Franco (0-1) cargó con la derrota. El más valioso en la ofensiva fue Jaison Chourio, quien ligó de 4-2 con par de remolques.

Ambos equipos se enfrentarán nuevamente el próximo domingo, cerrando la serie en Maracaibo en un duelo que iniciará a las 7:00 p.m.