Águilas del Zulia anuncia el inicio de sus prácticas con miras al comienzo de temporada

Las Águilas del Zulia anunciaron oficialmente el inicio de sus prácticas con miras a la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), cuyo arranque está pautado para el próximo 16 de octubre.

A través de sus redes sociales, el conjunto rapaz informó que los lanzadores y catchers serán los primeros en reportarse el 29 de septiembre, mientras que los jugadores de posición se incorporarán a partir del 1 de octubre. Los entrenamientos se llevarán a cabo en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, casa del equipo zuliano.

Con este anuncio, el equipo comienza a definir los últimos detalles de su preparación, en una cuenta regresiva que marca 27 días para que se escuche la esperada voz de “play ball” ante el conjunto de Tiburones de La Guaira.

La gerencia ha adelantado que esta temporada estará marcada por una renovación estratégica del roster, con nuevas incorporaciones y ajustes en el cuerpo técnico, todo con el objetivo de devolver a las Águilas al protagonismo en el circuito profesional venezolano.

