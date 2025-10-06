Águilas del Zulia completa su primera semana de prácticas con la llegada del mánager Lipso Nava

Águilas del Zulia completó este lunes su primera semana de prácticas en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, donde el cuadro rapaz contó con la presencia de su mánager, Lipso Nava, quien se reportó en la ciudad para asumir su segunda campaña consecutiva al frente del equipo.

En el octavo día de pretemporada, el conjunto zuliano realizó sesiones de bateo y bullpen, además de disputar encuentros con dos academias locales. En estas jornadas, prospectos, referentes e invitados tuvieron la oportunidad de demostrar sus cualidades dentro del terreno de juego.

Al llamado acudieron 41 peloteros, entre ellos los receptores José Herrera y Jesús Godoy, quienes se incorporaron al grupo de trabajo.

El mánager Lipso Nava expresó su satisfacción por volver al equipo, destacando la presencia de varios referentes que estarán desde temprano en la preparación. Asimismo, manifestó su alegría por contar con Wilson Álvarez en el cuerpo técnico, y celebró que esta temporada la liga cuente con presencia criolla en los ocho mánagers de los equipos que la conforman.

“Este año aspiramos clasificar. Venimos con el mismo compromiso. Lo bueno es que contamos con mucho talento joven, que poco a poco vamos a moldear de acuerdo a las exigencias”, indicó Nava.

El grupo de lanzadores está conformado por Hilary Gómez, Wilber Rodríguez, José Dávila, Alejandro López, Teddy Parra, Alhenny Celenén, Brayan Palencia, Manuel Medina, Francisco Carrillo, Zyquiel Romero, Francisco Morales, Amílcar Medina, Ezequiel Munillón, Luis Ávila, Wilfredo Boscán y Lemiol Campos. Cada uno aporta su talento y disciplina en el montículo, fortaleciendo la rotación del equipo.

Por su parte, José Godoy comentó: “Me siento bien físicamente y me he preparado para venir acá. Hice muchos ajustes en la mecánica de bateo y siento que lo voy a hacer mejor este año”.

En el cuadro interior, los infielders Miguel Villarroel, Gabriel Rodríguez, Jesús Linares, Bryant Flote, Francisco Clemente, Aaron Castellano y Jadder Fletes destacan por su agilidad y capacidad de reacción, claves para la defensa y el juego estratégico.

La receptoría está en manos de los catchers José Rosillo, Arturo Nieto, Andrés Nolaya, Omar Martínez, José Herrera, Omár Rivas, José Godoy y Eduardo Suárez, quienes cumplieron su rol l en la comunicación con los lanzadores y el control del juego desde la zona de home.

Los outfielders Gabriel Martínez, José Cedeño, Alexander Palma y Robinson Chourio completan el equipo con su velocidad, lectura de batazos y cobertura en los jardines, aportando seguridad y dinamismo en cada práctica.

