Martes 30 de septiembre de 2025
Al Dia

Águilas del Zulia completó su segundo día de prácticas con miras a la nueva temporada de la LVBP

Jugadores y cuerpo técnico brindaron testimonios con relación a la nueva temporada de la LVBP

Por Daniel García

Foto: Cortesía
Este martes se llevó a cabo en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo la segunda jornada de prácticas de pretemporada de las Águilas del Zulia, con la mirada puesta en la venidera campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Un total de 28 peloteros atendieron el llamado del conjunto rapaz, que este año se propone superar lo alcanzado en la pasada zafra, donde logró romper una racha adversa de cinco temporadas sin clasificar a la postemporada.

Durante el segundo día de prácticas, varios protagonistas, entre jugadores y cuerpo técnico, compartieron sus expectativas de cara al nuevo reto. José Dávila, Andrick Nava, Guillermo "Memo" Larreal y Henry Centeno, brindaron sus testimonios en este segundo día.

“Desde el principio mi objetivo es lanzar y ganar. La organización me ha asignado 30 episodios para esta campaña, pero espero contar con más oportunidades”, expresó el lanzador José Dávila, motivado por el respaldo recibido.

Por su parte, el receptor Andrick Nava confirmó que no tener restricciones para disputar la temporada, agradeciendo la confianza y una nueva oportunidad con el equipo zuliano.

El coach Guillermo “Memo” Larreal destacó el potencial del grupo de lanzadores jóvenes, así como la experiencia de los referentes del equipo: “Contamos con un balance que, sin duda, será clave para alcanzar los objetivos trazados.”

Finalmente, el experimentado lanzador Henry Centeno aseguró su presencia en el róster aguilucho, subrayando su compromiso: “Estoy listo para aportar lo mejor de mí al equipo, cumpliendo con las directrices del cuerpo técnico, que definirá el rol que asumiré desde el inicio.”

Lanzadores presentes:
Andrés Parra
Henry Gómez
Wilber Rodríguez
José Dávila
Aliángel López
Derett Parra
Alejandro Meléndez
Roberto Urdaneta
Henry Centeno
Nomar Rojas
Manuel Medina
Francisco Carrillo
Zaqueil Puentes
Juan Medina
Amílcar Medina
Wilfredo Boscán
Luis Moncada
Carlos Oviedo
César Álvarez
Juan Carlos Venegas
Carlos Aular

Receptores presentes:
Jhodranoel Atencio

Nelyul Castellano

John Rosillo

Arturo Nieto

Andrés Nolaya

Andrick Nava

