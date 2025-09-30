Águilas del Zulia completó su segundo día de prácticas con miras a la nueva temporada de la LVBP

Este martes se llevó a cabo en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo la segunda jornada de prácticas de pretemporada de las Águilas del Zulia, con la mirada puesta en la venidera campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Un total de 28 peloteros atendieron el llamado del conjunto rapaz, que este año se propone superar lo alcanzado en la pasada zafra, donde logró romper una racha adversa de cinco temporadas sin clasificar a la postemporada.

Durante el segundo día de prácticas, varios protagonistas, entre jugadores y cuerpo técnico, compartieron sus expectativas de cara al nuevo reto. José Dávila, Andrick Nava, Guillermo "Memo" Larreal y Henry Centeno, brindaron sus testimonios en este segundo día.

“Desde el principio mi objetivo es lanzar y ganar. La organización me ha asignado 30 episodios para esta campaña, pero espero contar con más oportunidades”, expresó el lanzador José Dávila, motivado por el respaldo recibido.

Por su parte, el receptor Andrick Nava confirmó que no tener restricciones para disputar la temporada, agradeciendo la confianza y una nueva oportunidad con el equipo zuliano.

El coach Guillermo “Memo” Larreal destacó el potencial del grupo de lanzadores jóvenes, así como la experiencia de los referentes del equipo: “Contamos con un balance que, sin duda, será clave para alcanzar los objetivos trazados.”

Finalmente, el experimentado lanzador Henry Centeno aseguró su presencia en el róster aguilucho, subrayando su compromiso: “Estoy listo para aportar lo mejor de mí al equipo, cumpliendo con las directrices del cuerpo técnico, que definirá el rol que asumiré desde el inicio.”

Lanzadores presentes:

Andrés Parra

Henry Gómez

Wilber Rodríguez

José Dávila

Aliángel López

Derett Parra

Alejandro Meléndez

Roberto Urdaneta

Henry Centeno

Nomar Rojas

Manuel Medina

Francisco Carrillo

Zaqueil Puentes

Juan Medina

Amílcar Medina

Wilfredo Boscán

Luis Moncada

Carlos Oviedo

César Álvarez

Juan Carlos Venegas

Carlos Aular



Receptores presentes:

Jhodranoel Atencio

Nelyul Castellano

John Rosillo

Arturo Nieto

Andrés Nolaya

Andrick Nava

Lee también: La FVF confirmó a Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador interino de la Vinotinto