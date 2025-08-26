Águilas del Zulia inicia transformación bajo el liderazgo de César Suárez

La temporada 2025-2026 de la pelota criolla será apenas el punto de partida de un proyecto que busca renovar y fortalecer profundamente a las Águilas del Zulia, según afirmó César Suárez en entrevista con el periodista Ignacio Serrano (El Emergente).

Tras años de colaboración como asesor, César Suárez toma ahora el mando total de las Águilas del Zulia, con la convicción de convertir al equipo en una Franquicia élite dentro de la LVBP.

El ahora nuevo vicepresidente ejecutivo del equipo, asume el rol de CEO con responsabilidad plena sobre cada decisión deportiva, administrativa y estructural, indicando: “Estaré a cargo del equipo en un cien por ciento. Seré el responsable final de lo bueno y lo malo. Este es un plan muy ambicioso, que tomará de tres a cinco años para ejecutarse completamente".

Suárez liderará una transformación que abarca desde el estadio Luis Aparicio “El Grande” hasta el roster y la estructura organizativa. El plan contempla mejoras en "El Nido", gestión financiera, scouting, mercadeo y medios, con una visión moderna y profesional.

El equipo contará con César Julio Suárez como director de Operaciones de Béisbol, encargado del día a día del roster. Rafael Álvarez asumirá las contrataciones de criollos e importados, mientras que Carlos Salas liderará el scouting y seguimiento de talentos. También se incorporan nuevas figuras en áreas clave como analítica, mercadeo y comunicación.

Aunque Luis Rodolfo Machado y Luis "Yoyo" Amaro continúan como accionistas y miembros de la junta directiva, sus roles se redefinen. Machado se mantiene como presidente de la junta, y Amaro se enfocará en finanzas, área clave para la relación con MLB y la sostenibilidad del proyecto.

"La idea es contar con un tren ejecutivo bien estructurado. Creo que hemos fallado en la comunicación, tanto hacia los medios y la prensa, como hacia lo interno. Desde que ocurrió la pandemia ha sido obvio que varios equipos han afrontado problemas en su estructura y manejo", añadió.

"El propio Luis Rodolfo entendió que necesita refrescar la estructura, haciéndola más dinámica, más joven, con nuevas ideas y propuestas para sacar adelante el equipo y la marca", finalizó.

Noticia al Día / El Emergente

