Águilas del Zulia inició sus prácticas en "El Nido"

Este lunes 29 de septiembre, inició la pretemporada del conjunto Águilas del Zulia con miras a la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Desde las 9.00 am, en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, se presentaron 28 peloteros, distribuidos en 22 lanzadores y seis receptores, incluyendo nueve jugadores en calidad de invitados.

El grupo trabajó bajo las instrucciones del cuerpo técnico encabezado por Guillermo "Memo" Larreal y Álex Delgado, en una jornada marcada por el compromiso y la expectativa de cara al debut de la pelota criolla, el próximo 16 de octubre.

Lanzadores presentes:

Andrés Parra

Henry Gómez

Wilber Rodríguez

José Dávila

Aliángel López

Derett Parra

Alejandro Meléndez

Roberto Urdaneta

Henry Centeno

Nomar Rojas

Manuel Medina

Francisco Carrillo

Zaqueil Puentes

Juan Medina

Amílcar Medina

Wilfredo Boscán

Luis Moncada

Carlos Oviedo

César Álvarez

Juan Carlos Venegas

Carlos Aular

Receptores presentes:

Jhodranoel Atencio

Nelyul Castellano

John Rosillo

Arturo Nieto

Andrés Nolaya

Andrick Nava

La presencia de jóvenes talentos y figuras con experiencia refuerza el compromiso de la organización zuliana con el desarrollo deportivo regional. En los próximos días se espera la incorporación de jugadores de posición y referentes como Silvino Bracho, Alí Castillo y José Pirela, quienes estarán desde el día uno.

