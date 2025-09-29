Lunes 29 de septiembre de 2025
Al Dia

Águilas del Zulia inició sus prácticas en "El Nido"

28 peloteros estuvieron presentes en el primer día de practicas Foto: Águilas del Zulia

Por Daniel García

Águilas del Zulia inició sus prácticas en
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes 29 de septiembre, inició la pretemporada del conjunto Águilas del Zulia con miras a la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Desde las 9.00 am, en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, se presentaron 28 peloteros, distribuidos en 22 lanzadores y seis receptores, incluyendo nueve jugadores en calidad de invitados.

El grupo trabajó bajo las instrucciones del cuerpo técnico encabezado por Guillermo "Memo" Larreal y Álex Delgado, en una jornada marcada por el compromiso y la expectativa de cara al debut de la pelota criolla, el próximo 16 de octubre.

Lanzadores presentes:

  • Andrés Parra
  • Henry Gómez
  • Wilber Rodríguez
  • José Dávila
  • Aliángel López
  • Derett Parra
  • Alejandro Meléndez
  • Roberto Urdaneta
  • Henry Centeno
  • Nomar Rojas
  • Manuel Medina
  • Francisco Carrillo
  • Zaqueil Puentes
  • Juan Medina
  • Amílcar Medina
  • Wilfredo Boscán
  • Luis Moncada
  • Carlos Oviedo
  • César Álvarez
  • Juan Carlos Venegas
  • Carlos Aular

Receptores presentes:

Jhodranoel Atencio

Nelyul Castellano

John Rosillo

Arturo Nieto

Andrés Nolaya

Andrick Nava

La presencia de jóvenes talentos y figuras con experiencia refuerza el compromiso de la organización zuliana con el desarrollo deportivo regional. En los próximos días se espera la incorporación de jugadores de posición y referentes como Silvino Bracho, Alí Castillo y José Pirela, quienes estarán desde el día uno.

Lee también: Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presidente Maduro suscribió Decreto de Conmoción Externa en Venezuela: Delcy Rodríguez

Presidente Maduro suscribió Decreto de Conmoción Externa en Venezuela: Delcy Rodríguez

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Presidente Maduro suscribió Decreto de Conmoción Externa en Venezuela: Delcy Rodríguez

Presidente Maduro suscribió Decreto de Conmoción Externa en Venezuela: Delcy Rodríguez

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Soda Stereo regresa con su formación original: Cerati estará presente “más que como un holograma”

El anuncio, que ha sacudido a fanáticos en toda Latinoamérica, revela que Cerati estará presente en el espectáculo de una forma “mucho más que un holograma”, según señala el comunicado oficial
Zulia

70 años transformando vidas: El Club de leones Los Haticos y su labor social

Desde su creación, el programa de visión ha sido uno de los principales enfoques del club, que incluye evaluaciones, diagnósticos y operaciones a bajo costo. Además, se han implementado iniciativas, mediante la donación de alimentos a instituciones educativas de bajos recursos. El club también apadrina tratamientos para niños con cáncer, brindando apoyo a las madres durante el proceso.
Al Dia

Por tráfico de armas y municiones MP imputará a dos personas en el Zulia

Una dama y un caballero resultaron detenidos y señalados por varios delitos
Economía

Estos son los bonos que se activarán en el mes de Octubre en sistema Patria

Estos beneficios sociales y pagos de nómina buscan reforzar el ingreso de trabajadores públicos, cultores, líderes comunitarios y familias registradas en la plataforma

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025