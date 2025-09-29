Águilas del Zulia inició sus prácticas en "El Nido"

Este lunes 29 de septiembre, inició la pretemporada del conjunto Águilas del Zulia con miras a la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).
Desde las 9.00 am, en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, se presentaron 28 peloteros, distribuidos en 22 lanzadores y seis receptores, incluyendo nueve jugadores en calidad de invitados.
El grupo trabajó bajo las instrucciones del cuerpo técnico encabezado por Guillermo "Memo" Larreal y Álex Delgado, en una jornada marcada por el compromiso y la expectativa de cara al debut de la pelota criolla, el próximo 16 de octubre.
Lanzadores presentes:
- Andrés Parra
- Henry Gómez
- Wilber Rodríguez
- José Dávila
- Aliángel López
- Derett Parra
- Alejandro Meléndez
- Roberto Urdaneta
- Henry Centeno
- Nomar Rojas
- Manuel Medina
- Francisco Carrillo
- Zaqueil Puentes
- Juan Medina
- Amílcar Medina
- Wilfredo Boscán
- Luis Moncada
- Carlos Oviedo
- César Álvarez
- Juan Carlos Venegas
- Carlos Aular
Receptores presentes:
Jhodranoel Atencio
Nelyul Castellano
John Rosillo
Arturo Nieto
Andrés Nolaya
Andrick Nava
La presencia de jóvenes talentos y figuras con experiencia refuerza el compromiso de la organización zuliana con el desarrollo deportivo regional. En los próximos días se espera la incorporación de jugadores de posición y referentes como Silvino Bracho, Alí Castillo y José Pirela, quienes estarán desde el día uno.
Lee también: Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio