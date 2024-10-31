Águilas del Zulia se reencuentra con la victoria al vencer a Cardenales de Lara en casa

Águilas del Zulia superó 6-5 a Cardenales de Lara este miércoles 30 de octubre en el estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo, rompiendo una racha de cinco derrotas consecutivas.

El lanzador ganador fue Gregory Infante, mientras que Keyvius Sampson cargó con el revés. Silvino Bracho se llevó el juego salvado.

Asimismo, Eduardo Torrealba se fue de 4-3 y Alí Castillo terminó de 3-2, con doblete, imparable y dos carreras anotadas, siendo figuras en el triunfo rapaz.

Las Águilas del Zulia (enfrentarán a Leones del Caracas este jueves) siguen en el último lugar de la tabla con récord de seis victorias y diez reveses.

Por otro lado, los Cardenales de Lara (harán lo propio ante Caribes de Anzoátegui) son terceros y cuentan con ocho y ocho.

Y ganaron las Águilas del Zulia 🧡🦅



En un juego cerrado de comienzo a fin, las #Águilas lograron imponerse al #Cardenales y así cortar una racha de 5 derrotas en fila.#aguilasdelzulia #lvbp #nidoaguilucho #beisbol pic.twitter.com/TrkamO03Vs — Nido Aguilucho (@nido_aguilucho) October 31, 2024

