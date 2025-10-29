Águilas despluma a Cardenales en su nido

Las Águilas del Zulia se impusieron este martes 3-1 ante los Cardenales de Lara en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, en el primer juego de la serie entre ambas novenas.

Los rapaces abrieron el marcador en el primer episodio gracias a un sencillo remolcador de José Pirela, quien impulsó a Símon Muzziotti desde la segunda base. Cardenales igualó parcialmente en la cuarta entrada con un doblete productor de Jeferson Quero, pero en el quinto inning, Perlaza y nuevamente Pirela trajeron las carreras decisivas que sellaron el triunfo zuliano.

El lanzador ganador fue Andry Lara, quien trabajó por espacio de 5.1 episodios, permitiendo seis imparables, una carrera limpia, dos boletos y tres ponches. La derrota fue para Edgar Navarro, mientras que Silvino Bracho se adjudicó su tercer rescate de la campaña.

Con dos imparables y par de empujadas, José Pirela fue clave en el triunfo zuliano, mientras que Yonathan Perlaza ligó de 4-2 con a anotada y remolcada.

Con este resultado, Águilas alcanza su sexta victoria en la temporada y se coloca en el segundo lugar de la clasificación con balance de 6-4.

Este miércoles a las 7.00 pm, ambos conjuntos volverán a medir fuerzas en el segundo juego de serie correspondiente a la tercera semana de acción en la LVBP.

