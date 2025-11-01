Águilas disputará doble juego ante Caribes en Maracaibo

Luego de la suspensión del primer encuentro debido a las lluvias en Maracaibo, las Águilas del Zulia se enfrentarán este sábado en doble jornada a los Caribes de Anzoátegui, en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, en cumplimiento del calendario oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El primer juego está pautado para iniciar a las 4:00 p.m. Una vez finalizado, se establecerá un receso de 45 minutos antes del comienzo del segundo compromiso.

La transmisión televisiva estará a cargo de Televen, mientras que los fanáticos también podrán seguir la cobertura radial a través del circuito oficial de Águilas del Zulia por Éxitos 89.7 FM.

