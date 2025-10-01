Águilas incorporó a jugadores de posición en sus prácticas

Águilas del Zulia culminó este miércoles su tercer día de entrenamientos correspondientes a la pretemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), de cara a la campaña 2025-2026, que comenzará en dos semanas.

La jornada se desarrolló en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” con la presencia de 38 peloteros, entre ellos 13 invitados, quienes buscan ganarse un puesto en el róster definitivo del conjunto rapaz.

Durante la sesión, los jugadores fueron agrupados por posiciones y realizaron rutinas de calentamiento, lanzamientos, y prácticas de bateo bajo la supervisión del cuerpo técnico conformado por Guillermo "Memo" Larreal, Álex Delgado, Carlos Maldonado y Alexander Romero.

Los peloteros que acudieron al llamado fueron:

Lanzadores:

Andrés Parra

Henry Gómez

Wilber Rodríguez

Jose Dávila

Ángel López

Derret Parra

Alejandro Meleán

Roberto Urdaneta

Nomar Rojas

Manuel Medina

Francisco Carrillo

Zaquiel Puentes

Juan Medina

Amilcar Medina

Luis Rodríguez

Wilfredo Boscán

Luís Alvarado

César Olave

Luis Romero

Luis Vengas

Leonel Campos

Catchers:

John Rosillo

Arturo Nieto

Andrés Nolaya

Andrick Nava

Jhonorandel Atencio

Neljuk Castellano

Infielders:

Miguel Villarroel

Gabriel Rodríguez

Jesús Chirinos

Outfielders:

Alexander Suárez

Esteban Sosa

Antonio Gassani

Robinson Cabrera

Con este ritmo de trabajo, Águilas del Zulia continúa afinando detalles para llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada, con el objetivo de ser protagonistas en la venidera zafra.

Día 3, #pretemporada, hoy recibimos a los jugadores. Alexander Suárez (OF)

Miguel Villarroel (IF)

Gabriel Rodríguez (IF)

Luis Ávila (P)

Invitados:

Carlos Machado (OF)

Estanlin Cassiani (OF)

Robinson Cabrera (OF) #AlaCarga 🦅 pic.twitter.com/wu1GgePN1Z — Águilas del Zulia (@aguilasdelzulia) October 1, 2025

