Águilas incorporó a jugadores de posición en sus prácticas

Águilas del Zulia culminó este miércoles su tercer día de entrenamientos correspondientes a la pretemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), de cara a la campaña 2025-2026, que comenzará en dos semanas.
La jornada se desarrolló en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” con la presencia de 38 peloteros, entre ellos 13 invitados, quienes buscan ganarse un puesto en el róster definitivo del conjunto rapaz.
Durante la sesión, los jugadores fueron agrupados por posiciones y realizaron rutinas de calentamiento, lanzamientos, y prácticas de bateo bajo la supervisión del cuerpo técnico conformado por Guillermo "Memo" Larreal, Álex Delgado, Carlos Maldonado y Alexander Romero.
Los peloteros que acudieron al llamado fueron:
Lanzadores:
Andrés Parra
Henry Gómez
Wilber Rodríguez
Jose Dávila
Ángel López
Derret Parra
Alejandro Meleán
Roberto Urdaneta
Nomar Rojas
Manuel Medina
Francisco Carrillo
Zaquiel Puentes
Juan Medina
Amilcar Medina
Luis Rodríguez
Wilfredo Boscán
Luís Alvarado
César Olave
Luis Romero
Luis Vengas
Leonel Campos
Catchers:
John Rosillo
Arturo Nieto
Andrés Nolaya
Andrick Nava
Jhonorandel Atencio
Neljuk Castellano
Infielders:
Miguel Villarroel
Gabriel Rodríguez
Jesús Chirinos
Outfielders:
Alexander Suárez
Esteban Sosa
Antonio Gassani
Robinson Cabrera
Con este ritmo de trabajo, Águilas del Zulia continúa afinando detalles para llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada, con el objetivo de ser protagonistas en la venidera zafra.
Lee también: Zuliano Santiago Quintero representará a Venezuela en el Panamericano Sub-20