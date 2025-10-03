Águilas intensifican su pretemporada con llegada de jugadores y el retorno de Wilson Álvarez

Las Águilas del Zulia cumplieron este viernes con la quinta jornada de pretemporada en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, preparándose para el inicio de la nueva campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), previsto en 13 días.

La sesión contó con la participación de 44 peloteros, incluyendo lanzadores, receptores y jugadores de posición, quienes realizaron rutinas de calentamiento, bullpen y prácticas de bateo, afinando detalles físicos y técnicos de cara al esperado “play ball”.

Uno de los momentos más destacados fue el retorno del coach de pitcheo Wilson Álvarez, ícono del beisbol zuliano, quien se incorporó al cuerpo técnico tras arribar a Maracaibo la noche del jueves 2 de octubre.

Además, el equipo sumó piezas importantes como:

Gabriel Martínez, jardinero

Emilio Márquez, lanzador zurdo

y como invitados:

Alexander Palma, jardinero

Edward Barboza, receptor

El conjunto rapaz continúa fortaleciendo el roster con talento joven y experiencia, en busca de una temporada competitiva para la alegría de la fanaticada aguilucha.

