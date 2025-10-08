Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Águilas presenta su calendario para la temporada 2025-2026 de la LVBP

El tradicional juego de la Chinita se desarrollará el 18 de noviembre ante los Bravos de Margarita

Por Daniel García

Águilas presenta su calendario para la temporada 2025-2026 de la LVBP
Una vez publicado el calendario oficial de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el conjunto Águilas del Zulia dio a conocer, a través de sus redes sociales, la programación correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El cronograma incluye enfrentamientos tanto en condición de local como de visitante. El equipo zuliano se medirá en ocho ocasiones ante cada una de las siete divisas del circuito, distribuidas en series que contemplan cuatro compromisos en casa y cuatro en la carretera.

Dentro de la planificación destaca el tradicional Juego de la Chinita, en el que Águilas del Zulia recibirá a los Bravos de Margarita. El encuentro está pautado para la 1:00 de la tarde en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, como parte de las festividades en honor a la patrona del Zulia.

Entre las novedades para este año, la liga anunció que anunció varios ajustes y eventos especiales para la presente campaña:

No habrá dobles carteleras durante la ronda regular, manteniendo el formato de un solo juego por jornada.

La ronda eliminatoria se extenderá hasta después de Navidad, permitiendo una mayor cantidad de encuentros antes de definir los clasificados.

-El Festival del Jonrón se celebrará el lunes 1° de diciembre, reuniendo a los mejores bateadores de la liga en una noche de poder y espectáculo.

-El Juego de Estrellas está pautado para el martes 9 de diciembre, como punto culminante de la primera mitad de la temporada.

-La Serie de comodín comenzará el 29 de diciembre, ofreciendo una última oportunidad de clasificación a la postemporada.

-Se jugará en formato Round Robin la ronda semifinal

