Águilas se llevó el primero de la doble tanda ante Caribes en Maracaibo

Águilas del Zulia se impuso con autoridad 3-0 ante Caribes de Anzoátegui en el primer encuentro de la doble cartelera disputada este sábado en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

La ofensiva zuliana se activó temprano gracias al oportuno estacazo de Luis Castro, quien impulsó dos carreras clave en la victoria rapaz.

En el sexto episodio, los locales sumaron una rayita más para sellar el triunfo que le otorga el séptimo de la temporada, y los coloca momentáneamente con récord de 7-5, manteniéndose en el segundo lugar de la clasificación .

Desde el montículo, el relevista Nomar Rojas se acreditó la victoria, Álex Valverde cargó con la derrota y Silvino Bracho logró su cuarto salvado de la temporada.

