Águilas se llevó la Copa NAD tras vencer al Magallanes en entradas extras

Jaison Chourio recibió la Copa Noticia al Día como Jugador Más Valioso tras un emocionante encuentro que se extendió a 11 episodios, donde las Águilas del Zulia se impusieron 7-6 ante los Navegantes del Magallanes.

El jardinero zuliano fue clave en la remontada aguilucha, al ligar de 4-2 con dos carreras impulsadas en los últimos episodios, contribuyendo decisivamente al triunfo de su equipo.

En una noche marcada por la gaita y el béisbol, Julio Reyes, director del periódico digital Noticia al Día, entregó personalmente el galardón a Chourio, reconociendo su destacada actuación en el terreno del estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Lee también: Águilas dejó en el terreno a Magallanes con Jaison Chourio como héroe