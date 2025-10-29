Miércoles 29 de octubre de 2025
Águilas sube al segundo lugar de la tabla en la LVBP

Los rapaces ostentan marca de tres victorias consecutivas que le dan el impulso para tomar la segunda posición de la clasificación en la campaña 2025-2026 de la pelota criolla

Por Daniel García

Águilas sube al segundo lugar de la tabla en la LVBP
Imagen: Oriana Reyes / NAD
La tabla de posiciones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sigue en constante movimiento, reflejo de una temporada cargada de emociones y cambios vertiginosos.

Tigres de Aragua conserva el liderato con récord de 8-2, pese a la derrota sufrida ante Leones del Caracas, que escala al tercer lugar con marca de 5-4.

Águilas del Zulia, impulsadas por una racha de tres triunfos consecutivos, se afianzan en la segunda casilla con registro de 6-4, mostrando solidez en casa y fuera de ella.

Caribes de Anzoátegui desciende al cuarto puesto con balance de 6-5, tras perder ante Magallanes en condición de visitante.

En la quinta posición, Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira comparten espacio con récord de 4-6, en una lucha cerrada por mantenerse en la pelea.

En el fondo de la tabla, Cardenales de Lara (4-7) y Navegantes del Magallanes (3-6) buscan reaccionar para salir del sótano y recuperar terreno en la clasificación.

Temas:

