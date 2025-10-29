Águilas sube al segundo lugar de la tabla en la LVBP

La tabla de posiciones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sigue en constante movimiento, reflejo de una temporada cargada de emociones y cambios vertiginosos.

Tigres de Aragua conserva el liderato con récord de 8-2, pese a la derrota sufrida ante Leones del Caracas, que escala al tercer lugar con marca de 5-4.

Águilas del Zulia, impulsadas por una racha de tres triunfos consecutivos, se afianzan en la segunda casilla con registro de 6-4, mostrando solidez en casa y fuera de ella.

Caribes de Anzoátegui desciende al cuarto puesto con balance de 6-5, tras perder ante Magallanes en condición de visitante.

En la quinta posición, Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira comparten espacio con récord de 4-6, en una lucha cerrada por mantenerse en la pelea.

En el fondo de la tabla, Cardenales de Lara (4-7) y Navegantes del Magallanes (3-6) buscan reaccionar para salir del sótano y recuperar terreno en la clasificación.