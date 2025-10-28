Águilas y Cardenales abren la tercera semana de acción en Maracaibo

Águilas del Zulia inician la tercera semana de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con una intensa agenda de seis compromisos en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo. El primero de estos encuentros será este martes ante los vigentes campeones de la pelota criolla, Cardenales de Lara.

El duelo entre rapaces y pájaros rojos está pautado para las 7:00 p.m. y marcará el segundo enfrentamiento entre ambas novenas en la presente campaña. En el primer choque, los zulianos se impusieron 4-2, por lo que dominan la serie particular 1-0.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de la señal de Canal I y por el circuito radial de Águilas del Zulia en Éxitos 89.7 FM, llevando la emoción del béisbol profesional venezolano a todos los fanáticos de la región.

