Águilas y Caribes chocan de nuevo en el nido

Las Águilas del Zulia y los Caribes de Anzoátegui se enfrentan nuevamente este domingo en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, en un nuevo compromiso de serie, correspondiente al calendario oficial de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Ambos equipos llegan con la serie igualada en el nido, tras dividir honores en la doble tanda sabatina. Ahora, tanto orientales como zulianos buscan una victoria que les permita escalar posiciones en la tabla.

Caribes domina la serie particular 3-1, gracias a la barrida conseguida previamente en Puerto La Cruz.

El primer lanzamiento está pautado para las 5:00 p.m. El encuentro será transmitido por Televen y podrá sintonizarse a través del circuito radial de las Águilas del Zulia, por Éxitos 89.7 FM.

