Águilas y Tiburones pactan nuevo cambio con miras a la temporada 2025-2026 de la LVBP

Las Águilas del Zulia y los Tiburones de La Guaira oficializaron este jueves un nuevo movimiento en el mercado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), como parte de sus estrategias de fortalecimiento rumbo a la temporada 2025-2026.

El acuerdo, confirmado por ambas organizaciones, involucra a tres jugadores. El grandeliga Máximo Acosta se incorpora a las filas de los escualos, mientras que los rapaces reciben a los lanzadores Pedro Rodríguez y Luis Alejandro Rodríguez, dos brazos de alto rendimiento que refuerzan el bullpen zuliano para brindar experiencia y proyección.

Pedro Rodríguez, conocido como El Amolador, fue uno de los relevistas más dominantes de la campaña anterior. En 30 apariciones, acumuló seis holds y cinco salvamentos, con 31.1 innings lanzados, 23 ponches y una sólida efectividad de 1.44. Su control y capacidad para cerrar episodios lo consolidaron como uno de los brazos más confiables del circuito.

Además, fue refuerzo de las Águilas en el pasado round robin, donde se acopló con solvencia al bullpen rapaz. En 10 innings de labor, dejó una efectividad de 0.90, con 14 ponches en igual número de presentaciones, ratificando su temple en momentos de alta presión.

Rodríguez también viene de una destacada actuación en la Liga Mexicana de Béisbol, donde defendió los colores de los Dorados de Chihuahua y los Saraperos de Saltillo, registrando una efectividad de 2.63 en 41 episodios lanzados, demostrando su vigencia en escenarios internacionales.

Foto: LVBP

Por su parte, el joven Luis Alejandro Rodríguez se ganó su ascenso a Clase A fuerte con la organización de los Astros de Houston, luego de una brillante actuación en Clase A. Allí dejó marca de 5-0, con 2.70 de efectividad en 83.1 innings, con 38 boletos y 72 ponches, consolidándose como uno de los prospectos venezolanos de mayor proyección en el sistema de ligas menores.