Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

Águilas y Tiburones pactan nuevo cambio con miras a la temporada 2025-2026 de la LVBP

La organización zuliana sigue fortaleciendo su pitcheo

Por Daniel García

Águilas y Tiburones pactan nuevo cambio con miras a la temporada 2025-2026 de la LVBP
Foto: LVBP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las Águilas del Zulia y los Tiburones de La Guaira oficializaron este jueves un nuevo movimiento en el mercado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), como parte de sus estrategias de fortalecimiento rumbo a la temporada 2025-2026.

El acuerdo, confirmado por ambas organizaciones, involucra a tres jugadores. El grandeliga Máximo Acosta se incorpora a las filas de los escualos, mientras que los rapaces reciben a los lanzadores Pedro Rodríguez y Luis Alejandro Rodríguez, dos brazos de alto rendimiento que refuerzan el bullpen zuliano para brindar experiencia y proyección.

Pedro Rodríguez, conocido como El Amolador, fue uno de los relevistas más dominantes de la campaña anterior. En 30 apariciones, acumuló seis holds y cinco salvamentos, con 31.1 innings lanzados, 23 ponches y una sólida efectividad de 1.44. Su control y capacidad para cerrar episodios lo consolidaron como uno de los brazos más confiables del circuito.

Además, fue refuerzo de las Águilas en el pasado round robin, donde se acopló con solvencia al bullpen rapaz. En 10 innings de labor, dejó una efectividad de 0.90, con 14 ponches en igual número de presentaciones, ratificando su temple en momentos de alta presión.

Rodríguez también viene de una destacada actuación en la Liga Mexicana de Béisbol, donde defendió los colores de los Dorados de Chihuahua y los Saraperos de Saltillo, registrando una efectividad de 2.63 en 41 episodios lanzados, demostrando su vigencia en escenarios internacionales.

Foto: LVBP

Por su parte, el joven Luis Alejandro Rodríguez se ganó su ascenso a Clase A fuerte con la organización de los Astros de Houston, luego de una brillante actuación en Clase A. Allí dejó marca de 5-0, con 2.70 de efectividad en 83.1 innings, con 38 boletos y 72 ponches, consolidándose como uno de los prospectos venezolanos de mayor proyección en el sistema de ligas menores.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

EE.UU. alista recorte en la duración de visas: Conozca a quiénes afectará la medida

EE.UU. alista recorte en la duración de visas: Conozca a quiénes afectará la medida

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

"Agresiones deben ser detenidas": Cancilleres de Venezuela y Brasil sobre despliegue de EE.UU. en Caribe

Grandes herencias de hombres sencillos: El Buruso en 5 e’ Julio

Grandes herencias de hombres sencillos: El Buruso en 5 e’ Julio

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Águilas y Tiburones pactan nuevo cambio con miras a la temporada 2025-2026 de la LVBP

La organización zuliana sigue fortaleciendo su pitcheo

Al Dia

Piden ayuda para rescatar a un perrito que fue abandonado en Los Haticos

Instan a las fundaciones de protección animal a que intervengan para salvar la vida del perro

Al Dia

Cuándo se paga el Segundo Bono Especial de Patria: Montos actualizados

Los bonos son notificados vía mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373
Al Dia

Denuncian grave desbordamiento de cloacas en Veritas

Ya los niños del sector comienzan a enfermarse


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025