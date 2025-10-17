Águilas y Tiburones se enfrentan este viernes en Maracaibo por el segundo juego de serie

Este viernes, Águilas del Zulia volverá a medirse ante los Tiburones de La Guaira en el segundo encuentro de la serie, que se disputa en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo. El duelo entre rapaces y litoralenses está pautado para las 7.00 p.m.

El conjunto zuliano llega con ventaja tras imponerse 5-1 en el primer juego, mientras que La Guaira buscará la revancha en suelo marabino para equilibrar su récord en el inicio de la temporada.

El partido será transmitido en vivo por Meridiano Televisión y 1 Baseball. Además, los fanáticos podrán seguir cada jugada a través del circuito radial de Águilas del Zulia por Éxitos 89.7 FM.

Lee también: Primeros movimientos en la tabla de la LVBP tras la jornada del 16 de octubre