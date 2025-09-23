Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Airtek consolida su liderazgo en conectividad fija con cuatro premios Speedtest de Ookla

Estos galardones se basan en millones de pruebas iniciadas por usuarios a través de la plataforma Speedtest®,

Por Isidro Lopez

Airtek consolida su liderazgo en conectividad fija con cuatro premios Speedtest de Ookla
Airtek consolida su liderazgo en conectividad fija con cuatro premios Speedtest de Ookla
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Airtek, proveedor líder de servicios de internet en Venezuela, ha sido galardonado con cuatro prestigiosos Speedtest Awards® de Ookla® durante el primer y segundo trimestre de 2025, consolidando su posición como la red fija más rápida, confiable y mejor valorada del país.

Los reconocimientos obtenidos fueron:

●Best Fixed Network (Mejor Red Fija)

●Fastest Fixed Network (Red Fija Más Rápida, tres años consecutivos)

●Top-Rated Fixed Network (Red Fija Mejor Valorada por los usuarios)

●Best Fixed Network Gaming Experience (Mejor Experiencia de Videojuegos en Red Fija, dos años consecutivos)

Estos galardones se basan en millones de pruebas iniciadas por usuarios a través de la plataforma Speedtest®, lo que otorga una relevancia única: son los propios consumidores quienes confirman la calidad y el rendimiento de Airtek.

Una red fija que marca la diferencia

En la categoría Best Fixed Network, Airtek obtuvo un Speedtest Connectivity Score™ de 73,19, cifra que la posiciona por encima de otros operadores del mercado. Este índice combina métricas clave como velocidad, latencia, navegación web y experiencia de video streaming, lo que permite evaluar el desempeño de la red en escenarios de uso cotidiano.

El informe de Ookla destaca que Airtek registró velocidades medianas de 145,30 Mbps de descarga y 133,76 Mbps de carga, además de una baja latencia de 7,70 ms, parámetros que confirman la solidez de su infraestructura.

La red más rápida del país, por tercer año consecutivo

Airtek también fue reconocida como la Fastest Fixed Network, alcanzando un Speed Score™ de 65,97 y logrando por tercer año consecutivo este galardón, lo que la consolida como la referencia en velocidad de internet en Venezuela.

Los resultados muestran velocidades máximas de hasta 747,77 Mbps de descarga y 789,96 Mbps de carga, superando ampliamente a los principales competidores del mercado. Este desempeño refleja la capacidad de la red para responder a la creciente demanda de servicios digitales, desde el teletrabajo hasta el entretenimiento en streaming.

La voz de los usuarios: mejor valorada en el país

Más allá de los indicadores técnicos, Airtek recibió el reconocimiento como Top-Rated Fixed Network, con una calificación de 4,2 puntos otorgada directamente por sus usuarios. Este premio refleja la confianza de los clientes y su satisfacción con la calidad de la conexión, la atención al cliente y la experiencia general de servicio. En un entorno donde las opiniones de los consumidores son cada vez más determinantes, este reconocimiento valida el esfuerzo de Airtek por mantener altos estándares de atención y garantizar una experiencia de conectividad de excelencia.

La mejor experiencia para gamers

El sector de los videojuegos en línea ha crecido de manera exponencial en Venezuela y Airtek ha respondido a esta demanda con un desempeño sobresaliente. Por segundo año consecutivo, la compañía obtuvo el premio Best Fixed Network Gaming Experience, con un Game Score™ de 85,68, que evalúa factores críticos como la latencia, el jitter y la estabilidad de la conexión. Los gamers venezolanos disfrutan de una experiencia más fluida y competitiva gracias a una latencia de apenas 13,59 ms y un jitter de 1,32 ms, condiciones que hacen posible partidas en tiempo real sin interrupciones.

Innovación y compromiso con Venezuela

Para Airtek, estos premios son más que un reconocimiento: representan un compromiso renovado con el país. La compañía ha invertido en ampliar su infraestructura, modernizar su red y ofrecer soluciones que respondan a las necesidades de hogares, empresas y comunidades en todo el territorio nacional.

“Estos premios son un testimonio del trabajo constante de nuestro equipo y del compromiso de Airtek por ofrecer a los venezolanos una conectividad de clase mundial”, señaló la empresa. “Seguiremos innovando para garantizar que cada usuario pueda navegar, trabajar, estudiar y jugar en línea con la mejor calidad y estabilidad”.

Sobre Ookla® y los Speedtest Awards®

Ookla®, parte de Ziff Davis (NASDAQ: ZD), es un referente global en inteligencia de conectividad. Sus plataformas Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® y RootMetrics® son utilizadas en todo el mundo para medir, analizar y optimizar el desempeño de las redes.

Los Speedtest Awards® se otorgan a los operadores que lideran en métricas clave de rendimiento, basándose en datos generados directamente por los consumidores. Estos galardones son un estándar internacional de excelencia en conectividad.

Más información y los reportes completos pueden consultarse en la página oficial de Speedtest Awards en Venezuela.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 22 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.
Al Dia

Inicia la 80.ª Asamblea General de la ONU

Más de 190 líderes mundiales se reúnen para abordar el conflicto en Oriente Medio, la crisis ucraniana, el empoderamiento de las mujeres, clima e inteligencia artificial, entre otros temas.
Internacionales

Detienen en Ecuador a dos presuntos miembros del Tren de Aragua durante protestas

El funcionario señaló que los extranjeros fueron detenidos con otras dieciocho personas en el municipio de Otavalo, de la provincia andina de Imbabura
Al Dia

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

Los cuerpos de Sánchez, conocido como ‘B King’, y Herrera –DJ Regio Clown en el mundo del entretenimiento– habrían sido presumiblemente desmembrados

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025