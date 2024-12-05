Ajedrez visual zuliano se bañó nuevamente en oro en los III Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024

Cuatro nuevos metales dorados obtuvo la noche de este miércoles 4 de diciembre el ajedrez visual zuliano para la modalidad blitz en los Juegos Paranacionales Oriente 2024, evento que se realiza en el Hotel Tibisay de Maturín, estado Monagas.
El equipo blitz regional integrado por Harlen Otero, José Colina, Luis Rodriguez, Valeria González y Luysmar Colmenares, lograron en conjunto el lauro dorado para el Zulia.
Asimismo en el tablero 1, Harlen Otero obtuvo el primer lugar, colgándose la segunda presea máxima individual y la segunda por equipo, sumando en su récord hasta el momento cuatro medallas de oro.
José Colina en el tablero 2 igualmente obtuvo la ganancia, lo mismo que Luis Rodríguez en el tablero 3, se quedaron con el lauro dorado. Colina acumula tres de oro y una de bronce; y Rodríguez tres de oro y una de plata.
Este jueves 5 de diciembre el ajedrez visual estará en acción con la modalidad del Torneo Rápid.