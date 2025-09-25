Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Al Blanco celebra siete décadas de creación: arte que fusiona acrílicos, música y memoria de Venezuela

Una trayectoria que mezcla pintura, poesía y música con una constante búsqueda de color y significado.

Por Noticia al Dia

Al Blanco celebra siete décadas de creación: arte que fusiona acrílicos, música y memoria de Venezuela
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La trayectoria de Al Blanco, músico, poeta y pintor venezolano, alcanza un hito significativo: 70 años de vida artística. Una trayectoria que mezcla pintura, poesía y música con una constante búsqueda de color y significado.

Pintor que utiliza principalmente acrílicos para crear obras de alta intensidad cromática, donde la naturaleza, la cultura y la música venezolana se entrelazan en un universo visual creativo. Sus pinturas destacan por su luminosidad, caracterizándose por colores vivos y una composición meticulosa que deja al color tomar protagonismo y revele una historia al espectador.


Un recorrido artístico marcado por la constancia y la identidad venezolana Nacido en Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, Al Blanco nace en el seno de una familia oriental consagrada artísticamente por el gran poeta Andrés Eloy Blanco. Su formación artística ha sido un proceso de constancia y dedicación, que se refleja en cada una de sus expresiones: música, poesía y pintura. Reconocido por el uso de los colores de la Bandera Venezolana, Al Blanco entrelaza inspiración, recuerdos y vivencias personales para componer un universo creativo sumamente personal.


Cada obra de Al Blanco es, según las palabras del propio artista, un “lienzo vivo” que refleja su alma artística. Su arte se caracteriza por una transparencia contenida, una composición rigurosa y planos donde el color reafirma su autonomía. Este enfoque le permite presentar un recorrido amplio por sus aprehensiones más íntimas, haciendo de cada pieza una experiencia sensible para quien la observa y
escucha.


White’s Art Gallery: un lugar de referencia y vinculo personal La trayectoria de Al Blanco ha encontrado un marco habitual de exhibición en White’s Art Gallery, ubicada en el Bird Road Art District. Su hermana, Jeniree Blanco, también artista, locutora y presentadora venezolana, es la directora de arte de la galería, quien por más de 15 años se ha dedicado a promover a artistas internacionales, mayoritariamente latinoamericanos, tanto consagrados como emergentes en pintura y escultura.


Dicha galería consolidada conmemora un nuevo aniversario destacando su función con un enfoque curatorial y como plataforma de artistas internacionales. En su 14º aniversario, la galería White’s Art Gallery continúa fortaleciendo su compromiso con la difusión de prácticas artísticas contemporáneas y el diálogo intercultural en el Bird Road Art District, Miami, como un espacio de encuentro entre culturas y
tradiciones artísticas todos los tercer sábados de cada mes, con sus Grand Openings llenos de arte, cultura y música.


White’s Art Gallery acompaña su recorrido con exposiciones que permiten apreciar la polifacética propuesta de Al Blanco: color, sonido y palabra en un mismo lienzo. Esta galería ha sido un referente para la presentación de las obras de Al Blanco, consolidando una conexión entre el público y el arte contemporáneo venezolano en el sur de Florida.


En resumen, Al Blanco continúa explorando la fusión entre pintura, música y poesía en un lenguaje propio. Su trayectoria, marcada por la intensidad de sus acrílicos y la inspiración, invita interpretar el color como archivo de la historia que refleja la evolución artística y nuevas propuestas. Y de la mano de White’s Art Gallery, que continúa siendo un punto de encuentro para artistas contemporáneos, el cual, con
su programa, respaldado por una curaduría rigurosa, refuerza su papel como referente en el corazón artístico de Miami Florida.


Para seguir la edición de su aniversario y conocer las próximas exhibiciones, visita su Instagram @whites_art_gallery.


Elaborado por: Ana V. Rodríguez.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Al Blanco celebra siete décadas de creación: arte que fusiona acrílicos, música y memoria de Venezuela

Una trayectoria que mezcla pintura, poesía y música con una constante búsqueda de color y significado.
Zulia

Noche en vela por los latidos de la tierra: Los 11 temblores en Maracaibo

El evento más significativo se registró a las 7:28 a.m. con una magnitud de 4.3 y epicentro ubicado a 32 kilómetros al este de Bachaquero, en el eje de la Costa Oriental del Lago
Zulia

Más de 7 mil familias beneficiadas con sustitución de colectores en el oeste de Maracaibo

Esta obra impacta positivamente a más de 7 mil familias de las parroquias Cecilio Acosta, Cacique Mara y Raúl Leoni
Al Dia

Dos nuevos sismos en el estado Lara

Los movimientos telúricos fueron de magnitud 3.8 y 3.9 en Carora, estado Lara


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025