Al Blanco celebra siete décadas de creación: arte que fusiona acrílicos, música y memoria de Venezuela

La trayectoria de Al Blanco, músico, poeta y pintor venezolano, alcanza un hito significativo: 70 años de vida artística. Una trayectoria que mezcla pintura, poesía y música con una constante búsqueda de color y significado.

Pintor que utiliza principalmente acrílicos para crear obras de alta intensidad cromática, donde la naturaleza, la cultura y la música venezolana se entrelazan en un universo visual creativo. Sus pinturas destacan por su luminosidad, caracterizándose por colores vivos y una composición meticulosa que deja al color tomar protagonismo y revele una historia al espectador.



Un recorrido artístico marcado por la constancia y la identidad venezolana Nacido en Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, Al Blanco nace en el seno de una familia oriental consagrada artísticamente por el gran poeta Andrés Eloy Blanco. Su formación artística ha sido un proceso de constancia y dedicación, que se refleja en cada una de sus expresiones: música, poesía y pintura. Reconocido por el uso de los colores de la Bandera Venezolana, Al Blanco entrelaza inspiración, recuerdos y vivencias personales para componer un universo creativo sumamente personal.



Cada obra de Al Blanco es, según las palabras del propio artista, un “lienzo vivo” que refleja su alma artística. Su arte se caracteriza por una transparencia contenida, una composición rigurosa y planos donde el color reafirma su autonomía. Este enfoque le permite presentar un recorrido amplio por sus aprehensiones más íntimas, haciendo de cada pieza una experiencia sensible para quien la observa y

escucha.



White’s Art Gallery: un lugar de referencia y vinculo personal La trayectoria de Al Blanco ha encontrado un marco habitual de exhibición en White’s Art Gallery, ubicada en el Bird Road Art District. Su hermana, Jeniree Blanco, también artista, locutora y presentadora venezolana, es la directora de arte de la galería, quien por más de 15 años se ha dedicado a promover a artistas internacionales, mayoritariamente latinoamericanos, tanto consagrados como emergentes en pintura y escultura.



Dicha galería consolidada conmemora un nuevo aniversario destacando su función con un enfoque curatorial y como plataforma de artistas internacionales. En su 14º aniversario, la galería White’s Art Gallery continúa fortaleciendo su compromiso con la difusión de prácticas artísticas contemporáneas y el diálogo intercultural en el Bird Road Art District, Miami, como un espacio de encuentro entre culturas y

tradiciones artísticas todos los tercer sábados de cada mes, con sus Grand Openings llenos de arte, cultura y música.



White’s Art Gallery acompaña su recorrido con exposiciones que permiten apreciar la polifacética propuesta de Al Blanco: color, sonido y palabra en un mismo lienzo. Esta galería ha sido un referente para la presentación de las obras de Al Blanco, consolidando una conexión entre el público y el arte contemporáneo venezolano en el sur de Florida.



En resumen, Al Blanco continúa explorando la fusión entre pintura, música y poesía en un lenguaje propio. Su trayectoria, marcada por la intensidad de sus acrílicos y la inspiración, invita interpretar el color como archivo de la historia que refleja la evolución artística y nuevas propuestas. Y de la mano de White’s Art Gallery, que continúa siendo un punto de encuentro para artistas contemporáneos, el cual, con

su programa, respaldado por una curaduría rigurosa, refuerza su papel como referente en el corazón artístico de Miami Florida.



Para seguir la edición de su aniversario y conocer las próximas exhibiciones, visita su Instagram @whites_art_gallery.



Elaborado por: Ana V. Rodríguez.

