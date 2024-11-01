Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Al estilo de Matilda, Karol G se asusta con Tronchatoro: Estos son los artistas que se unieron a Halloween

Como cada 31 de octubre, en muchas partes del mundo se celebra el Día de Halloween o la Noche de Brujas, donde niños…

Por A Vargas

Al estilo de Matilda, Karol G se asusta con Tronchatoro: Estos son los artistas que se unieron a Halloween
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Como cada 31 de octubre, en muchas partes del mundo se celebra el Día de Halloween o la Noche de Brujas, donde niños y adultos se disfrazan para pedir dulces.

Algunos famosos se unieron a la festividad y decidieron mostrar tus disfraces en sus redes sociales, como es el caso de la cantante colombiana Karol G, quien rebuscó en su infancia y personificó la icónica escena de la niña de las tensitas Amanda Triffcot y Troncha Toro de la película “Matilda".

Belinda, deslumbró en su fiesta de disfraces anual llamada "Beliween", y este año se disfrazó de Lucy Westenra, vampireza de la novela "Drácula" de Bram Stoker.

Paris Hilton

Paris Hilton se inspiró en Britney Spears para celebrar Halloween. Recrea el vestuario de colegiala que luce la cantante en su video "Baby One More Time" (1999): minifalda y cárdigan en tono gris, con una camisa blanca con nudito, además, añade un par de trenzas, con accesorios rosa muy parecidos a los de Britney. 

Jennifer Garner

Jennifer Garner entró nuevamente en la piel del personaje que interpretó en Si yo tuviera 30, Jenna Rink, luciendo el icónico minivestido multicolor con estampado de rayas. Añadió otros elementos divertidos como retinol y ropa interior moldeadora, para hacer referencia a las necesidades que tiene ahora como mujer madura.

Kim Kardashian

La empresaria estadounidense Kim Kardashian se dejó envolver en la piel de un lagarto albino (Albino Alligator), con un maquillaje corporal y facial impactante en tonos blanquecinos. Añadió pupilentes y uñas para mayor realismo.

Maluma y su familia

El cantante colombiano Maluma posó junto a su familia como todos unos vaqueros y mostró a su linda hija París con un bello sombre rosa.

Sacha Fitness

La venezolana impactó con su traje de Dead Pool.

Lele Pons

Otra venezolana que impactó con su creatividad fue Lele Pons, a quién en día anteriores personificó a Glinda y la Bruja Esmeralda en compañía de la actriz y cantante colombiana Greeicy Rendón.

Sin embargo, hoy volvió con una escena icónica del cine, representando a la bella rubia acosada por el gorila King Kong en Nueva York.

Lea también: https://notisclepr5c-la.com/entretenimiento/farandula/martin-elias-jr-se-disfraza-de-spiderman-y-causa-furor-en-las-redes/

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Payasos Humanitarios presentan Corazones Valientes, un tributo a la fuerza y luz de Fabiana Fuentes

Payasos Humanitarios presentan Corazones Valientes, un tributo a la fuerza y luz de Fabiana Fuentes

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Noticias Relacionadas

Al Dia

Venezuela y Japón se miden en duelo estelar de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Ambos equipos llegan invictos a su tercer compromiso en Williamsport
Al Dia

La Vinotinto de las alturas presenta convocatoria de 12 jugadores para la AmeriCup 2025

Los dirigidos por Richard Guillén se alistan para el estreno del torneo pautado el 22 de agosto
Al Dia

De lo que no te enteraste del Miss Zulia: Enfrentamientos, diseñadores, vestidos y un poco más

Los vestidos deslumbraron en el Miss Zulia
Nacionales

Con este bono por Patria arranca el lunes 18-Ago

La ayuda económica asciende a poco más de 5 dólares


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025