Al estilo de Matilda, Karol G se asusta con Tronchatoro: Estos son los artistas que se unieron a Halloween

Como cada 31 de octubre, en muchas partes del mundo se celebra el Día de Halloween o la Noche de Brujas, donde niños y adultos se disfrazan para pedir dulces.

Algunos famosos se unieron a la festividad y decidieron mostrar tus disfraces en sus redes sociales, como es el caso de la cantante colombiana Karol G, quien rebuscó en su infancia y personificó la icónica escena de la niña de las tensitas Amanda Triffcot y Troncha Toro de la película “Matilda".

Belinda, deslumbró en su fiesta de disfraces anual llamada "Beliween", y este año se disfrazó de Lucy Westenra, vampireza de la novela "Drácula" de Bram Stoker.

Paris Hilton

Paris Hilton se inspiró en Britney Spears para celebrar Halloween. Recrea el vestuario de colegiala que luce la cantante en su video "Baby One More Time" (1999): minifalda y cárdigan en tono gris, con una camisa blanca con nudito, además, añade un par de trenzas, con accesorios rosa muy parecidos a los de Britney.

Jennifer Garner

Jennifer Garner entró nuevamente en la piel del personaje que interpretó en Si yo tuviera 30, Jenna Rink, luciendo el icónico minivestido multicolor con estampado de rayas. Añadió otros elementos divertidos como retinol y ropa interior moldeadora, para hacer referencia a las necesidades que tiene ahora como mujer madura.

Kim Kardashian

La empresaria estadounidense Kim Kardashian se dejó envolver en la piel de un lagarto albino (Albino Alligator), con un maquillaje corporal y facial impactante en tonos blanquecinos. Añadió pupilentes y uñas para mayor realismo.

Maluma y su familia

El cantante colombiano Maluma posó junto a su familia como todos unos vaqueros y mostró a su linda hija París con un bello sombre rosa.

Sacha Fitness

La venezolana impactó con su traje de Dead Pool.

Lele Pons

Otra venezolana que impactó con su creatividad fue Lele Pons, a quién en día anteriores personificó a Glinda y la Bruja Esmeralda en compañía de la actriz y cantante colombiana Greeicy Rendón.

Sin embargo, hoy volvió con una escena icónica del cine, representando a la bella rubia acosada por el gorila King Kong en Nueva York.

