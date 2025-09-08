Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Siete heridos y varios de fallecidos fue el saldo que dejó el incendio de una unidad de transporte público, en un tramo de la troncal 10, a la altura de los sectores Santa Rosa y Santa Cruz, municipio Roscio, al sur del estado Bolívar.

El trágico suceso ocurrió la mañana de este lunes 8 de septiembre. Al parecer, la unidad salió del terminal de pasajeros Tomás de Heres, en el municipio Angostura del Orinoco.

Varios de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios de la población de Guasipati, según reseñó la periodista Andrea calma, a través de su red social Instagram.