Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Se desconocen las causas de esta tragedia

Por Greily Nuñez

Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar
Foto y video: Cortesía Andrea Calma
Siete heridos y varios de fallecidos fue el saldo que dejó el incendio de una unidad de transporte público, en un tramo de la troncal 10, a la altura de los sectores Santa Rosa y Santa Cruz, municipio Roscio, al sur del estado Bolívar.

El trágico suceso ocurrió la mañana de este lunes 8 de septiembre. Al parecer, la unidad salió del terminal de pasajeros Tomás de Heres, en el municipio Angostura del Orinoco.

Varios de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios de la población de Guasipati, según reseñó la periodista Andrea calma, a través de su red social Instagram.

Al Dia

Liberaron a los 45 militares secuestrados en el Cauca

Autoridades colombianas confirmaron la liberación de 45 militares que se encontraban secuestrados por disidencias de la FARC en el Cauca
Internacionales

Joven zuliana gana desafío TP21 de tecnología entre mil estudiantes en Chile

La joven zuliana Laura Chiquinquirá González Gámez, de 17 años y estudiante del cuarto medio en el Colegio San Damián…
Al Dia

La Vinotinto publica emotivo video: La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla juntos

La Vinotinto publicó un emotivo video a través de sus redes sociales este lunes 8 de septiembre previo al duelo…
Nacionales

"Pretenden establecer una agresión armada contra el pueblo venezolano": Delcy Rodríguez

Este lunes, 8 de septiembre la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció que se pretende establecer una agresión armada contra el…

