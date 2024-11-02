Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Al menos 14 muertos y más de 30 heridos dejó derrumbe en Serbia: Gobierno de Venezuela ofrece condolencias

Al menos 14 personas murieron el viernes 1-Nov por el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de…

Por Ernestina García

Al menos 14 muertos y más de 30 heridos dejó derrumbe en Serbia: Gobierno de Venezuela ofrece condolencias
Foto: Al menos 14 muertos y más de 30 heridos dejó derrumbe en Serbia: Gobierno de Venezuela ofrece condolencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Al menos 14 personas murieron el viernes 1-Nov por el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de la ciudad serbia de Novi Sad, informan medios locales citando al ministro del Interior, Ivica Dacic.

Además, al menos tres personas resultaron heridas de gravedad, y a una de ellas le fueron amputadas ambas piernas. Los equipos de rescate siguen trabajando en el lugar.

El gobierno de Venezuela expresó sus condolencias a Serbia por los muertos que dejó un derrumbe techo exterior de la estación principal ferroviaria en la ciudad de Novi Sad, Voivodina, donde al menos 14 personas perdieron la vida y otras treinta personas resultaron heridas.

“En nombre del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y del Pueblo venezolano, expresamos nuestras más sentidas palabras de dolor al conocer la tragedia ocurrida en la ciudad de Novi Sad, región de Voivodina, donde al menos 14 personas perdieron la vida y otras treinta personas resultaron heridas en distintos niveles de gravedad, al derrumbarse parte del techo exterior de la estación principal ferroviaria de la ciudad”, expresó el canciller Yván Gil mediante su canal de Telegram.

Además, Venezuela extendió sus “más sentidas palabras de condolencia a los familiares de las víctimas”. Asimismo, Venezuela expresó solidaridad con las autoridades de Serbia, que acometieron las labores de rescate con rapidez para evitar mayores pérdidas, así como las averiguaciones técnicas que permitan establecer las responsabilidades legales de este penoso percance.

“Acompañamos al gobierno amigo de Serbia, en el luto nacional que hoy embarga a esa nación hermana, así como, a familiares y amigos de las víctimas, deseando pronta recuperación a los lesionados”, concluye el texto emitido por el canciller de Venezuela.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Construyen nuevo altar en Isnotú en honor a José Gregorio Hernández

Construyen nuevo altar en Isnotú en honor a José Gregorio Hernández

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Tras ver la publicación que hizo NAD este martes 19 de agosto, la muchacha contactó a sus parientes más cercanos y les aseveró que no estaba secuestrada ni desaparecida y que estaba bien al igual que sus niños. Ella, simplemente, decidió irse de su hogar por problemas maritales con el padre de sus hijos.

Nacionales

Llega a Venezuela el vuelo 58 con 110 migrantes desde EEUU

Más de 10 mil venezolanos han regresado al país en este 2025
Al Dia

AN aprobó por unanimidad el acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía

La diputada Tania Díaz propone crear un frente común por Venezuela para desmontar narrativas imperialistas
Internacionales

Arquidiócesis de Miami denunció la detención de un sacerdote venezolano al regresar a EEUU

El organismo religioso no dio más detalles sobre el arresto migratorio del sacerdote

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025