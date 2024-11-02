Al menos 14 muertos y más de 30 heridos dejó derrumbe en Serbia: Gobierno de Venezuela ofrece condolencias

Al menos 14 personas murieron el viernes 1-Nov por el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de la ciudad serbia de Novi Sad, informan medios locales citando al ministro del Interior, Ivica Dacic.

Además, al menos tres personas resultaron heridas de gravedad, y a una de ellas le fueron amputadas ambas piernas. Los equipos de rescate siguen trabajando en el lugar.

El gobierno de Venezuela expresó sus condolencias a Serbia por los muertos que dejó un derrumbe techo exterior de la estación principal ferroviaria en la ciudad de Novi Sad, Voivodina, donde al menos 14 personas perdieron la vida y otras treinta personas resultaron heridas.

“En nombre del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y del Pueblo venezolano, expresamos nuestras más sentidas palabras de dolor al conocer la tragedia ocurrida en la ciudad de Novi Sad, región de Voivodina, donde al menos 14 personas perdieron la vida y otras treinta personas resultaron heridas en distintos niveles de gravedad, al derrumbarse parte del techo exterior de la estación principal ferroviaria de la ciudad”, expresó el canciller Yván Gil mediante su canal de Telegram.

Además, Venezuela extendió sus “más sentidas palabras de condolencia a los familiares de las víctimas”. Asimismo, Venezuela expresó solidaridad con las autoridades de Serbia, que acometieron las labores de rescate con rapidez para evitar mayores pérdidas, así como las averiguaciones técnicas que permitan establecer las responsabilidades legales de este penoso percance.

“Acompañamos al gobierno amigo de Serbia, en el luto nacional que hoy embarga a esa nación hermana, así como, a familiares y amigos de las víctimas, deseando pronta recuperación a los lesionados”, concluye el texto emitido por el canciller de Venezuela.

Noticia al Día/RT