Las autoridades peruanas y estadounidenses capturaron a 23 miembros de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua y rescataron a 84 víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en diversas partes de Lima, informaron el sábado las autoridades.

El general Aldo Dávila, jefe policía contra la trata de personas, declaró en una rueda de prensa que entre los detenidos se encontraban 12 de nacionalidad venezolana y 11 peruanos, así como entre las rescatadas tres menores de edad, dos venezolanas y una peruana.

Más temprano, en un comunicado difundido el sábado por la embajada de los Estados Unidos, se indicó que el operativo se produjo cerca de la medianoche del viernes en tres distritos populosos de la periferia de Lima, incluidos Santa Anita, San Martín de Porres y Puente Piedra.

En ocho lugares identificados por los agentes se arrestó a los presuntos delincuentes y se rescató a las víctimas.

En el operativo participaron más de 300 policías y fiscales peruanos así como policías de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI en inglés) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

La embajadora estadounidense en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, dijo que el éxito de la operación es un testimonio del trabajo conjunto para “mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestra región compartida.”

El general Dávila señaló que la policía había enviado a agentes de la división de operaciones especiales y del grupo especial contra el crimen organizado. Agregó que desde 2022 trabaja conjuntamente con el gobierno norteamericano que provee de apoyo logístico y tecnología, en la lucha para desarticular al Tren de Aragua que opera en varios países de la región.

El Tren de Aragua ha sido vinculado a una serie de secuestros, extorsiones y otros delitos en todo el hemisferio occidental relacionados con un éxodo masivo de migrantes de Venezuela.

Noticia al Día / AP