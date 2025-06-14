Al menos 60 muertos en edifico residencial de Teherán golpeado por Israel

La televisión estatal de Irán informó este sábado 14 de junio, de que uno de los ataques israelíes del viernes contra la capital del país, Teherán, dejó al menos 60 muertos, entre ellos 20 niños, tras alcanzar un edificio residencial vinculado al Ministerio de Defensa.

“60 personas, incluidas 20 niños, murieron en un ataque israelí en un edificio residencial de Shahid Chamran en Teherán, informó la televisión Press TV.

Al menos un misil impactó en la madrugada del viernes contra el complejo residencial Shahid Chamran, conformado por pisos de empleados del Ministerio, que quedó parcialmente derrumbado en el noreste de la capital, de acuerdo con Press TV. Las autoridades iraníes no han proporcionado un balance oficial de las víctimas de los ataques israelíes.

El recuento oficial de víctimas en la ofensiva israelí se ha situado hasta ahora en 78 muertos y 320 heridos, según informó el representante de Irán ante las Naciones Unidas, Saeed Iravani.

Israel comenzó en la madrugada del viernes una serie de ataques contra infraestructuras militares, nucleares y civiles del país persa, que se ha prolongado.

Esta misma mañana se produjeron ataques contra el aeropuerto capitalino de Mehrabad y la ciudad de Tabriz, que acoge una refinería en el noroeste.

Entre los objetivos se encuentran instalaciones nucleares como las plantas de enriquecimiento de uranio de Fordó y Natanz, el aeropuerto nacional de Mehrabad y varias bases militares.

Irán respondió la noche de este viernes con al menos tres ataques con misiles contra Tel Aviv que han causado tres muertos y unos 38 heridos, según la prensa del Estado judío.

Noticia al Día/Con información de Efe