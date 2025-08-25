Al menos ocho personas resultaron heridas este fin de semana por accidentes de tránsito en el Zulia

Varios accidentes de tránsito se reportaron en distintos municipios del estado Zulia durante el fin de semana y la madrugada de este lunes 25 de agosto, generando alerta en la población. Los sucesos, en los que estuvieron involucrados vehículos y motocicletas, dejaron un saldo de varios heridos.

Una colisión múltiple en la avenida Circunvalación 2 de Maracaibo, ocurrida la noche del domingo 24 de agosto, dejó una mujer y dos niños heridos. El accidente se produjo cuando una camioneta Grand Cherokee impactó por la parte trasera de un Mazda 3 de color vinotinto.

Posteriormente, la camioneta saltó la isla de la autopista e impactó contra un vehículo Malibú que funcionaba como taxi. Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario.

El domingo por la noche, un hombre resultó herido en el sector Las Cinco Bocas de Cabimas, tras colisionar su vehículo Ford Eco Sport de color blanco contra la cerca perimetral de una vivienda. El conductor fue identificado como Fernando Estaba, de 31 años.

Ese mismo día, en horas de la tarde, un motorizado impactó contra la parte trasera de una camioneta 4Runner.

El impacto fue tan fuerte que el conductor de la moto, Leonardo Caldera, de 36 años, salió eyectado y terminó dentro de la maleta del otro vehículo. Caldera sufrió politraumatismo generalizado, traumatismo craneoencefálico y laceraciones múltiples.

En la madrugada de este lunes 25 de agosto, se registró otro accidente en el sector Nueva Lucha del municipio Mara, que dejó varios heridos de gravedad.

Un vehículo colisionó violentamente contra un camión 350 que, según testigos, se dirigía desde Maicao, Colombia. Tras el impacto, el conductor del camión, que transportaba mercancía, se dio a la fuga.

A las 6:00 am de este lunes, 25 de agosto, se reportó un accidente de tránsito en la avenida Bolívar de Santa Bárbara del Zulia, frente a la estación de servicio Aurora. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Colón acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia.

Al llegar, los bomberos encontraron a Nelson Villarreal, de 25 años, tirado en la isla de la avenida con politraumatismos. El joven se trasladaba en una moto Empaire EK de color azul cuando perdió el control y se deslizó.

Los paramédicos prestaron los primeros auxilios al herido y lo trasladaron a la emergencia del hospital general de Santa Bárbara.

Noticia al Día/El Regional del Zulia/