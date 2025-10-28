Al menos siete muertos tras paso del huracán Melissa que marca un récord que no se veía en 20 años: Cuatro víctimas en Haití

Al menos siete personas han perdido la vida como consecuencia del paso por el Caribe del huracán Melissa, actualmente de categoría 5. Cuatro de las muertes se han producido en Haití, informaron el pasado sábado medios locales, y tres en Jamaica, anunció este martes Christopher Tufton, ministro de Salud y Bienestar jamaicano.

El huracán Melissa alcanzó este lunes la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, que mide la velocidad de los vientos sostenidos, marcando así un récord en la temporada de huracanes del Atlántico este 2025 que no se registraba desde hacía 20 años, informó la cadena de pronósticos del tiempo The Weather Channel.

Con Melissa ya son tres las tormentas de esa categoría que azotaron este año la región. Al actual fenómeno meteorológico le han precedido los huracanes Erin y Humberto, que alcanzaron la misma intensidad (5) durante su paso por la costa este de EE.UU. y el norte de las Bahamas en agosto y septiembre, respectivamente.

La última temporada con al menos tres huracanes de tales características en el Atlántico fue en 2005. En aquel entonces se contabilizaron cuatro de máxima intensidad: Emily, Katrina, Rita y Wilma. Cabe señalar, además, que la actual temporada 2025 marca el cuarto año consecutivo con al menos un huracán de categoría 5, en la cual entran tormentas con vientos máximos sostenidos iguales o superiores a los 252 kilómetros por hora.

Noticia al Día/RT