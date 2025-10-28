Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

Al menos siete muertos tras paso del huracán Melissa que marca un récord que no se veía en 20 años: Cuatro víctimas en Haití

Al menos tres personas han perdido la vida como consecuencia del paso por el Caribe del huracán Melissa, actualmente de categoría 5 en Jamaica.

Por Ernestina García

Al menos siete muertos tras paso del huracán Melissa que marca un récord que no se veía en 20 años: Cuatro víctimas en Haití
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Al menos siete personas han perdido la vida como consecuencia del paso por el Caribe del huracán Melissa, actualmente de categoría 5. Cuatro de las muertes se han producido en Haití, informaron el pasado sábado medios locales, y tres en Jamaica, anunció este martes Christopher Tufton, ministro de Salud y Bienestar jamaicano.

El huracán Melissa alcanzó este lunes la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, que mide la velocidad de los vientos sostenidos, marcando así un récord en la temporada de huracanes del Atlántico este 2025 que no se registraba desde hacía 20 años, informó la cadena de pronósticos del tiempo The Weather Channel.

Con Melissa ya son tres las tormentas de esa categoría que azotaron este año la región. Al actual fenómeno meteorológico le han precedido los huracanes Erin y Humberto, que alcanzaron la misma intensidad (5) durante su paso por la costa este de EE.UU. y el norte de las Bahamas en agosto y septiembre, respectivamente.

La última temporada con al menos tres huracanes de tales características en el Atlántico fue en 2005. En aquel entonces se contabilizaron cuatro de máxima intensidad: Emily, Katrina, Rita y Wilma. Cabe señalar, además, que la actual temporada 2025 marca el cuarto año consecutivo con al menos un huracán de categoría 5, en la cual entran tormentas con vientos máximos sostenidos iguales o superiores a los 252 kilómetros por hora.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

La fascinante historia de Bolívar en la

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta "Oratoria, el Poder de la Palabra" como guía para la comunicación efectiva

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Noticias Relacionadas

Nacionales

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

El general Hernández Lárez explicó que el Sistema de Exploración Aeroespacial detectó la incursión y declaró al aparato como "blanco de interés", conforme al Plan de Defensa Nacional.
Al Dia

Águilas y Cardenales abren la tercera semana de acción en Maracaibo

Los rapaces afrontarán cinco compromisos en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo durante la tercera semana de acción en la LVBP, enfrentando a Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui.
Al Dia

Emociones y estrés aceleran la formación de arrugas, según estudios científicos

El estrés y las emociones intensas no solo afectan la salud mental, sino que también tienen un impacto directo en el envejecimiento de la piel

Al Dia

Reportan trato cruel contra una perrita abandonada en San Miguel

Esperan que autoridades competentes o fundaciones se acerquen a llegar y logren rescatar a la cachorrita

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025