Un trágico accidente en Lisboa dejó un saldo de al menos tres muertos y más de veinte heridos, después de que dos vagones del Elevador Gloria se descarrilaron y se estrellaron este miércoles antes de la siete de la tarde, hora peninsular.

Las imágenes del lugar muestran uno de los vagones, similar a un tranvía, prácticamente destruido y con el techo completamente aplastado. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa , lamentó el "grave accidente" y se refirió a la existencia de "víctimas mortales", confirmando la magnitud de la tragedia.

El funicular, ha sido una atracción muy popular entre los turistas con una capacidad para 43 personas, conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de San Pedro de Alcántara. En el lugar, un amplio despliegue policial ha cerrado el acceso a la zona, mientras unas 20 ambulancias trabajan para atender a los heridos.

Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se han congregado en las inmediaciones, presenciando la escena y grabando con sus teléfonos móviles. Este no es el primer incidente en el funicular, en mayo de 2018, la atracción ya se había descarrilado sin dejar cifras lamentables.

