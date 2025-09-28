Alarma en Barcelona por voraz incendio dentro de en galpón industrial

Un voraz incendio se desató en un galpón industrial detrás de la farmacia Meditotal, en la ciudad de Barcelona, generando una intensa columna de humo y llamas que alarmaron a vecinos y comerciantes del sector.

El siniestro, ocurrido este domingo 28 de septiembre, obligó al desalojo preventivo de los residentes de dos condominios del conjunto residencial Ciudad Real.

La magnitud del fuego activó de inmediato los protocolos de seguridad, provocando una intensa movilización de organismos de prevención y rescate.

Al lugar acudieron bomberos del estado, bomberos marinos, bomberos aeronáuticos, además de cisternas privadas y una cisterna nodriza de la Guardia del Pueblo, en un esfuerzo conjunto por contener las llamas y evitar su propagación a edificaciones cercanas.

Afortunadamente, no se reportan heridos ni víctimas, ya que los espacios afectados eran depósitos y la evacuación se realizó de manera oportuna. Las autoridades mantienen acordonada la zona.



