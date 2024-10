Alav confirma que venezolanos deben portar pasaporte y cédula vigente para entrar o salir del país vía aérea

La presidenta ejecutiva de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav), Maricela de Loaiza confirmó este lunes que los venezolanos que deseen ingresar o salir del país vía aérea deben contar con pasaporte y cédula de identidad vigente.

En declaraciones concedidas a Unión Radio, la representante de la Alav explicó que la nueva normativa para el sector aéreo fue recibida tras una reunión con representantes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

"Ahorita no están embarcando al pasajero si no tiene pasaporte o cédula vigente", indicó la representante de Alav destacando que las aerolíneas que no cumplan con la normativa pueden ser multadas.

En caso de que no cuenten con su pasaporte venezolano vigente, los venezolanos deberán solicitar un ‘Documento de Viaje’ ante el Consulado o la Embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque.

Los ciudadanos que tengan doble nacionalidad también deben presentar el pasaporte venezolano vigente. "En caso de que el pasaporte venezolano se encuentre vencido, no podrá ser embarcado aun teniendo su pasaporte de su otra nacionalidad vigente", indicó la aerolínea Latam en un comunicado publicado en su página web el 27 de septiembre.

Prevén aumento en la frecuencia de vuelos

Alav espera que este año se aumenten las frecuencias de vuelos hacia otros países con los que continúan las operaciones.

"Las líneas aéreas hacia los destinos que se están operando podrían aumentar", agregó De Loaiza.

Entre los destinos con los que considera que se podrían incrementar las frecuencias de vuelos mencionó a México, Curazao y Colombia.

La representante de la Alav informó que en la actualidad hay 92 vuelos a la semana desde Venezuela hacia otros países.

Noticia al Día/Con información de Unión Radio