Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Alberto Fernández niega haber golpeado a su expareja en extenso texto presentado ante la justicia argentina

Al expresidente argentino se le acusa de haberle causado lesiones graves en dos ocasiones a su entonces pareja, Fabiola Andrea Yáñez

Por Candy Valbuena

Alberto Fernández niega haber golpeado a su expareja en extenso texto presentado ante la justicia argentina
Foto: Derechos de autor Jae C. Hong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El expresidente argentino Alberto Fernández, durante el período 2019-2023, se presentó este martes, 4 de febrero ante la Justicia para brindar declaración indagatoria en la causa en la que se le acusa de violencia machista contra su expareja Fabiola Yáñez, la cual negó mediante un extenso escrito que entregó al juez.

Fernández estaba citado a las 11:00 hora local (14:00 GMT) en los tribunales federales de Comodoro Py, en la capital argentina, por orden del juez Julián Ercolini y a petición del fiscal Ramiro González, pero acudió casi una hora antes, junto a su abogada, Silvina Carreira.

El exmandatario se negó a responder preguntas del juez y del fiscal pero presentó un escrito de unas 200 páginas en el que, según la prensa local, negó haber ejercido violencia física sobre Yáñez, solicitó su sobreseimiento y anticipó que planea denunciar a su expareja por falso testimonio.

"Mi decisión de no responder preguntas que no provengan de mi abogada defensora, no tiene el objeto de no someterme a la verdad. Ocurre simplemente que, como ya he dicho, creo que el juez y el fiscal que aquí actúan carecen de condiciones éticas para juzgarme o acusarme", afirmó el expresidente, según precisó el diario La Nación.

En los últimos meses, Fernández había hecho distintas presentaciones para apartar tanto al juez como al fiscal, y entre sus argumentos argumentó tanto incompetencia como falta de objetividad.

La declaración de este martes se produjo tras varias citaciones previas, que había sido postergadas a pedido de la defensa del expresidente.

Se le imputa de causar lesiones a su expareja

“Se le imputa el haberle causado en al menos dos ocasiones lesiones a su (entonces) pareja Fabiola Andrea Yáñez, a quien habría agredido físicamente en su brazo y ojo derechos", indicó el fiscal en un documento judicial publicado el pasado 21 de noviembre, en el que se comunicó la citación y afirmó además que existen “elementos de convicción para avanzar con el proceso” contra el exmandatario.

La Fiscalía le atribuye al exjefe de Estado ocho años de “violencia psicológica, física y económica” hacia la ex primera dama e incluye imputaciones por “lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas”, que corresponden a una pena de entre tres y 18 años de prisión.

La denuncia

Yáñez, de 43 años, denunció al expresidente, de 65, después de que la Justicia argentina, en una investigación a Fernández por supuesto tráfico de influencias, hallara en el teléfono de su secretaria conversaciones e imágenes que podrían indicar la comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género”.

Tras la audiencia de este martes y luego de haberse recabado previamente declaraciones de una veintena de testigos, incluyendo a la propia Yáñez, personas cercanas a la pareja y personal de la residencia presidencial, el juez tiene un plazo de diez días para decidir sobre el procesamiento de Fernández en la causa.

Lee también "El niño ya no quiere hablar con él": Fabiola Yáñez interpone nueva denuncia contra Alberto Fernández por presunta violencia psicológica contra su hijo

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Así se vivió la espectacular nevada en el Pico Espejo de Mérida este domingo 17-Ago

Así se vivió la espectacular nevada en el Pico Espejo de Mérida este domingo 17-Ago

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Falleció el actor argentino Alberto Martín

Falleció el actor argentino Alberto Martín

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Noticias Relacionadas

Al Dia

En Bolivia comienzan a cerrar las mesas electorales tras ocho horas de votación

Los bolivianos votan este domingo para elegir a su presidente, vicepresidente y a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para el próximo quinquenio, 2025-2030.
Al Dia

Detenida en Zulia por hacerse pasar por funcionaria del SAREN: MP la imputará por varios delitos

La detenida solicitaba grandes sumas de dinero a cambio de agilizar trámites
Sucesos

Presa pareja de esposos que falsificaba y comercializaba obras del maestro Cruz Diez

A través del trabajo técnico – científico realizado por un grupo de detectives, se pudo conocer que Lino, se dedicó a estudiar la vida y obra del maestro, detallando cada una de sus obras, para luego, a través de los conocimientos que adquirió tras pasar horas en los museos, imitó sus obras y las comercializó como si fueran de su autoría.

Al Dia

Thalía celebra el 30 aniversario del estreno de ‘María la del barrio’ con tremenda torta alegórica

La artista mexicana se mantiene bellísima, con una piel y cabello impecable, como si tuviera la receta de la eterna juventud


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025