Alberto Fernández niega haber golpeado a su expareja en extenso texto presentado ante la justicia argentina

El expresidente argentino Alberto Fernández, durante el período 2019-2023, se presentó este martes, 4 de febrero ante la Justicia para brindar declaración indagatoria en la causa en la que se le acusa de violencia machista contra su expareja Fabiola Yáñez, la cual negó mediante un extenso escrito que entregó al juez.

Fernández estaba citado a las 11:00 hora local (14:00 GMT) en los tribunales federales de Comodoro Py, en la capital argentina, por orden del juez Julián Ercolini y a petición del fiscal Ramiro González, pero acudió casi una hora antes, junto a su abogada, Silvina Carreira.

El exmandatario se negó a responder preguntas del juez y del fiscal pero presentó un escrito de unas 200 páginas en el que, según la prensa local, negó haber ejercido violencia física sobre Yáñez, solicitó su sobreseimiento y anticipó que planea denunciar a su expareja por falso testimonio.

"Mi decisión de no responder preguntas que no provengan de mi abogada defensora, no tiene el objeto de no someterme a la verdad. Ocurre simplemente que, como ya he dicho, creo que el juez y el fiscal que aquí actúan carecen de condiciones éticas para juzgarme o acusarme", afirmó el expresidente, según precisó el diario La Nación.

En los últimos meses, Fernández había hecho distintas presentaciones para apartar tanto al juez como al fiscal, y entre sus argumentos argumentó tanto incompetencia como falta de objetividad.

La declaración de este martes se produjo tras varias citaciones previas, que había sido postergadas a pedido de la defensa del expresidente.

Se le imputa de causar lesiones a su expareja

“Se le imputa el haberle causado en al menos dos ocasiones lesiones a su (entonces) pareja Fabiola Andrea Yáñez, a quien habría agredido físicamente en su brazo y ojo derechos", indicó el fiscal en un documento judicial publicado el pasado 21 de noviembre, en el que se comunicó la citación y afirmó además que existen “elementos de convicción para avanzar con el proceso” contra el exmandatario.

La Fiscalía le atribuye al exjefe de Estado ocho años de “violencia psicológica, física y económica” hacia la ex primera dama e incluye imputaciones por “lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas”, que corresponden a una pena de entre tres y 18 años de prisión.

La denuncia

Yáñez, de 43 años, denunció al expresidente, de 65, después de que la Justicia argentina, en una investigación a Fernández por supuesto tráfico de influencias, hallara en el teléfono de su secretaria conversaciones e imágenes que podrían indicar la comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género”.

Tras la audiencia de este martes y luego de haberse recabado previamente declaraciones de una veintena de testigos, incluyendo a la propia Yáñez, personas cercanas a la pareja y personal de la residencia presidencial, el juez tiene un plazo de diez días para decidir sobre el procesamiento de Fernández en la causa.

Noticia al Día/Con información de EFE