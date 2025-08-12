Alcalde de San Francisco Héctor Soto nombra nuevo gabinete municipal

El alcalde electo del municipio San Francisco, Héctor Soto, anunció este lunes 11 de agosto la conformación de su gabinete municipal, resaltando el compromiso de los nuevos funcionarios en encaminar a la ciudad hacia una nueva etapa de gestión gubernamental durante el período 2025-2029.

Soto subrayó la importancia de "la participación del pueblo en la toma de decisiones para beneficio de cada una de las comunidades".

El gabinete municipal estará conformado por:

Paola Castro (Síndico Procurador Municipal)

Pol Castro (director de Geomática)

Johan Vicuña (Gerente General)

Junior Romero (director de Imasur)

Darwing Suárez (director de Servicios Públicos)

Gabriel Soto (director de Eventos)

Eduardo Molero (director de Recursos Humanos)

Antony Contreras (director de Sedebat)

Yonder Medina (director de Asuntos Eléctricos)

Rustam Borges (director de Tecnología)

Somalia Orozco (directora de Despacho)

Yendri Luzardo (director de Salud)

Desiré Barboza (director de Licores)

José Alexander Rivera (director de Comunicaciones).

En los próximos días, la primera autoridad municipal anunciará 35 nuevos cargos que formarán parte del equipo de gobierno que "trabajará con firmeza para servir al pueblo, con respuestas concretas que dignifiquen su calidad de vida".

Noticia al Día / La Otra Versión