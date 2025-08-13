Alcalde Di Martino agrega nuevos nombres a su gabinete

El alcalde del Municipio Maracaibo, Gian Carlo Di Martino designó parte de su gabinete, en cumplimiento del Art. 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecido en los artículos 88, 89 y 95, al tiempo que precisó que la conformación del tren ejecutivo municipal es en condición de encargados provisionales.

Esto, en el desempeño de sus funciones administrativas y operativas en cada despacho hasta tanto se complete la evaluación correspondiente a los aspirantes conjuntamente con el Ejecutivo Nacional.

La Alcaldía de Maracaibo establecerá coordinación directa con las autoridades competentes del Gobierno nacional para la revisión de los expedientes de los postulados.

Estos son algunos de los nombramientos:

Betsy Petit, directora desarrollo del Poder Comunal

Tania Meza, presidenta de la Fundación Salud Maracaibo

Comisario José Primera, director Seguridad Ciudadana

Liuba Colmenares, directora de planificación y desarrollo organizacional

Aurimar Cordero, directora de Asuntos Eléctricos

Hugo Gómez, Instituto Municipal del Deporte y Recreación

Neidys Alarcón, directora del Instituto del Adulto y Adulto Mayor

Luis Sandino Castro, presidencia Fundación Becas Ana M. Campos

Rafael Lárez, presidente del Instituto Municipal del Transporte Colectivo (IMTCUMA)

Erasmo Alián, vicepresidencia del Imtcuma

Alfonso Cedeño, dirección de Cementerios municipales

Ender Montiel, Instituto Pueblos y Comunidades Indígenas

El alcalde indicó que aún quedan cargos por asignar y serán informados esta semana.

Anteriormente, se habían difundido varios nombres que fueron replicados por NAD y demás medios locales.

Fotos: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa