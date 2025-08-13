Miércoles 13 de agosto de 2025
Al Dia

Alcalde Di Martino agrega nuevos nombres a su gabinete

El burgomaestre precisó que los cargos son en condición de "encargados provisionales"

Por Candy Valbuena

Alcalde Di Martino agrega nuevos nombres a su gabinete
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El alcalde del Municipio Maracaibo, Gian Carlo Di Martino designó parte de su gabinete, en cumplimiento del Art. 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecido en los artículos 88, 89 y 95, al tiempo que precisó que la conformación del tren ejecutivo municipal es en condición de encargados provisionales.

Esto, en el desempeño de sus funciones administrativas y operativas en cada despacho hasta tanto se complete la evaluación correspondiente a los aspirantes conjuntamente con el Ejecutivo Nacional.

La Alcaldía de Maracaibo establecerá coordinación directa con las autoridades competentes del Gobierno nacional para la revisión de los expedientes de los postulados.

Estos son algunos de los nombramientos:

  • Betsy Petit, directora desarrollo del Poder Comunal
  • Tania Meza, presidenta de la Fundación Salud Maracaibo
  • Comisario José Primera, director Seguridad Ciudadana
  • Liuba Colmenares, directora de planificación y desarrollo organizacional
  • Aurimar Cordero, directora de Asuntos Eléctricos
  • Hugo Gómez, Instituto Municipal del Deporte y Recreación
  • Neidys Alarcón, directora del Instituto del Adulto y Adulto Mayor
  • Luis Sandino Castro, presidencia Fundación Becas Ana M. Campos
  • Rafael Lárez, presidente del Instituto Municipal del Transporte Colectivo (IMTCUMA)
  • Erasmo Alián, vicepresidencia del Imtcuma
  • Alfonso Cedeño, dirección de Cementerios municipales
  • Ender Montiel, Instituto Pueblos y Comunidades Indígenas

El alcalde indicó que aún quedan cargos por asignar y serán informados esta semana.

Anteriormente, se habían difundido varios nombres que fueron replicados por NAD y demás medios locales.

Fotos: Cortesía

Lee también: Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Suministro de agua será intermitente por 48 horas en Maracaibo, San Francisco, Mara, Almirante Padilla, Miranda y Jesús Enrique Lossada por mantenimiento en Tulé y Tres Ríos

Suministro de agua será intermitente por 48 horas en Maracaibo, San Francisco, Mara, Almirante Padilla, Miranda y Jesús Enrique Lossada por mantenimiento en Tulé y Tres Ríos

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 13 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 13 de agosto

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

En video mujer encontró a su esposo con otro hombre en un jacuzzi gracias al GPS

En video mujer encontró a su esposo con otro hombre en un jacuzzi gracias al GPS

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

Una vaina enfermiza y loca: Le sacaba la sangre al hijo para que se viera enfermo

Una vaina enfermiza y loca: Le sacaba la sangre al hijo para que se viera enfermo

"Te amo Venezuela", el mensaje en español de Kylie Jenner

Ana del Castillo despechadaaa

Ana del Castillo despechadaaa

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en "Rosario Tijeras", "Marea de pasiones" y "La Rosa de Guadalupe"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Neguito, Sarcos y Borjas grabarán video en el Pozón del Saladillo versión gaitera "Yo no soy diferente" del peruano Gian Marco

Con la actuación del grupo Gaiteros de El Pozón el video se estrenará el próximo 1 de octubre y se podrá disfrutar por YouTube y plataformas digitales.

Deportes

Yulimar Rojas ajusta su calendario competitivo y no participará en el Meeting Internacional Meliz Sport

La plusmarquista criolla se enfoca plenamente en los objetivos principales de la temporada: Tokyo
Al Dia

José Gregorio Hernández en su faceta como pianista: Conoce quien fue su profesor

Un intenso y valioso ensayo de Rafael Ángel Terán Barroeta, titulado "El Ucevista José Gregorio Hernández", ha revelado una faceta…
Cultura

Marisol Ferrari conversa sobre su oficio

“Una forma de sembrar paz es danzar”, Marisol Ferrari.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025