Alcalde Di Martino inauguró trabajos de rehabilitación del terminal terrestre

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, dejó inaugurados los trabajos de reacondicionamiento que la Alcaldía marabina ejecutó en todas las áreas del terminal terrestre de la ciudad y destacó que este sitio “hoy se ha dignificado para humanizar la llegada y salida de quienes nos visitan”.

“Estos son espacios que se han recuperado, ahora invitamos al sector privado para que vengan e instalen sus comercios”, dijo el Alcalde.



En ese sentido, anunció la posibilidad “de construir un hotel cinco estrellas, como hay en todos los terminales. Un espacio para que la gente pueda quedarse”.

Reconoció que esta es una idea ambiciosa de su gestión. “Es una visión amplia, pero viable”, manifestó Di Martino. Y agregó que contar con un hotel de este tipo en las áreas del terminal ayudaría a consolidarlo “como un espacio de progreso y desarrollo”.

Reordenamiento y seguridad

Di Martino recorrió e inspeccionó cada una de las áreas recuperadas de la estructura. Tras saludar a trabajadores y usuarios, destacó que el terminal terrestre, junto al aeropuerto y el puerto, es una de las entradas a la capital zuliana, y como está bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Maracaibo, se propuso “crear las condiciones adecuadas en relación con el reordenamiento de toda su infraestructura, y garantizar el tema de la seguridad para quienes entran o salen” por esta central.



“Porque el terminal está anclado en el casco central, precisamente frente al mercado Las Pulgas, uno de los más grandes del país, y donde circulan más de 100 mil personas; por eso debemos tener un espacio de seguridad amplia”, argumentó el alcalde Di Martino.

Recuperación total

Lenín González, director general del terminal terrestre, informó por su parte que el plan de recuperación de esta infraestructura, ordenada por el alcalde, arrancó desde hace 55 días tras hacer un diagnóstico completo de su estructura, condiciones y de los servicios que ofrece a usuarios y transportistas.

“Inmediatamente procedimos a hacer un mantenimiento general, primero en el tema de los drenajes; un tema de preocupación para los transportistas y comerciantes establecidos acá debido a las inundaciones”, dijo el funcionario.

Detalló que se hicieron restauraciones de todas las paredes e infraestructura. “Iniciamos también los trabajos de recuperación de los andenes, paso vehicular, construcción de tanquillas nuevas y mejoramiento del sistema de iluminación. El terminal está completamente iluminado”.

Otro aspecto que destacó Lenin González fue el reacondicionamiento de la sala de espera. “Recuperamos cinco aires acondicionadas de 5 toneladas entre la oficina administrativa y la sala de espera, brindándole otra vez confort a nuestros usuarios”.

Listos para la Feria

El director del terminal dijo que están preparados para el aumento en el flujo de visitantes por la Feria de la Chinita y la Navidad.

“Aquí transitan 2.500 usuarios a diario, también nos preparamos en vísperas de la Feria de la Chinita y la Navidad para recibir a los turistas y visitantes de otras ciudades del país. Tenemos capacidad para atender más de 80 mil usuarios al mes”, dijo González.



