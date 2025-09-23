Martes 23 de septiembre de 2025
Alcalde Di Martino reconoce labor de bomberos de Maracaibo con nuevos equipos para alto riesgo

Se ejecutará un plan de manera articulada entre los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y comunal.

Por Noticia al Dia

Alcalde Di Martino reconoce labor de bomberos de Maracaibo con nuevos equipos para alto riesgo
Desde las instalaciones del Tranvía de Maracaibo, en el parque Vereda del Lago, el alcalde Gian Carlo Di Martino realizó este sábado un acto de reconocimiento a los bomberos de la ciudad, entregando nuevos equipos especializados para labores de alto riesgo.

Foto: María García

La actividad reafirma el compromiso del gobierno municipal con la seguridad y preparación de los cuerpos de emergencia.

Foto: María García

Durante el evento, se hizo entrega de equipos de protección personal, respiratoria, de remoción y herramientas especiales para operaciones de rescate, incluyendo dispositivos para romper estructuras como paredes y puertas tipo Santa María.

Foto: María García

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Enyerbert Atencio, informó que se dotó a los funcionarios con 50 uniformes de protección personal diseñados para ingresar a zonas de incendio.

Foto: Cortesía

“Con estos equipos, nuestros bomberos estarán mejor protegidos al momento de enfrentar situaciones críticas”, destacó. Enyerbert Atencio también hizo un llamado a los jóvenes marabinos para que se sumen a las filas del cuerpo bomberil a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), promoviendo la formación profesional en el área de atención de emergencias.

Foto: Cortesía

El acto contó con la presencia del gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, del Primer General Juan Carlos González, Director Nacional de bomberos y bomberas de Venezuela, quienes acompañaron al alcalde Di Martino en este merecido homenaje.

Foto: Cortesía

Durante su intervención, Caldera anunció la activación del Plan de Riesgo para los próximos tres meses, en respuesta a la intensificación de la temporada de lluvias y los efectos del cambio climático.

Foto: Cortesía

Este plan será ejecutado de manera articulada entre los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y comunal.

Foto: Cortesía

Como parte del reconocimiento a su liderazgo y compromiso con la seguridad ciudadana, tanto el alcalde Gian Carlo Di Martino como el gobernador Luis Caldera, recibieron la Cruz del Bombero Nacional Bolivariano en su única clase, una distinción que honra su labor en favor de los cuerpos de emergencia del estado.

Foto: María García
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Fotos: María García / Cortesía

Nota de Prensa

