Alcalde encargado Adrián Romero: "Hasta ahora no hay ningún supuesto para que se declare la vacante absoluta en el municipio Maracaibo"

El anuncio lo hizo Adrián Romero, alcalde encargado de Maracaibo, este lunes 17 de febrero desde el salón de sesiones del Concejo Municipal, destacando que mientras esto no ocurra, seguirá al frente cumpliendo sus funciones como alcalde encargado de la ciudad.

Explicó que este es un tema exclusivo del parlamento local, que tendrá que decidir a su debido momento: "Rafael Ramírez no está muerto, Rafael Ramírez no ha renunciado, Rafael Ramírez no está imposibilitado por ningún informe médico y además no está sentenciado por ninguno de los tribunales, está en una detención judicial y el artículo 87, en su segundo párrafo, es muy claro, a lo que llegase a darse algún supuesto de alguna falta absoluta, será el Concejo Municipal quien decida".

Aclaró Romero que hasta el momento continuará cumpliendo con las funciones que le asignaron el pasado 10 de octubre, con más de 125 días trabajando por la ciudad, consolidando proyectos y profundizando la gestión que el alcalde Ramírez inició en el año 2021.

Indicó que realizaron un sondeo de opinión y su gestión, junto a la del alcalde Ramírez, se encuentra sobre un 70 % de aceptación en los marabinos.

Por: María García/Noticia al Día