Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcalde encargado Adrián Romero solicita aclarar cronograma de administración de carga para Maracaibo

En rueda de prensa este lunes 10 de marzo, el alcalde encargado Adrián Romero instó a CORPOELEC a proporcionar un…

Por Noticia al Dia

Alcalde encargado Adrián Romero solicita aclarar cronograma de administración de carga para Maracaibo
Foto: Adrian
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En rueda de prensa este lunes 10 de marzo, el alcalde encargado Adrián Romero instó a CORPOELEC a proporcionar un cronograma de administración de carga en Maracaibo, en respuesta a las constantes fluctuaciones eléctricas que han afectado a más de nueve estados del país, incluida la capital zuliana.

Afirmó el burgomaestre: "Estamos trabajando a través de la Asociación de Alcaldes para emitir un pronunciamiento público en los próximos días en relación a este tema, que ha sido objeto de debate, especialmente en la Costa Oriental del Lago y la subregión Guajira, las zonas más afectadas", expresó Romero.

El alcalde indicó que las fluctuaciones eléctricas del fin de semana impactaron diversas zonas de la ciudad de Maracaibo, donde también se está implementando la administración de carga: "Hacemos un llamado a CORPOELEC para que informe claramente sobre este tema, este fin de semana observamos que en muchas zonas de Maracaibo ha regresado la administración de carga, pedimos que la empresa comunique con precisión las áreas donde se aplicará esta medida", puntualizó Romero.

Finalmente, destacó que están dispuestos a colaborar en este asunto, que afecta tanto a las áreas residenciales como comerciales no solo de Maracaibo, sino también del estado Zulia y el resto del país.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

FANB inicia despliegue de

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del "Médico de los Pobres"

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

Noticias Relacionadas

Sucesos

Rescatan a hombre tras 24 horas en cautiverio en La Concepción, JEL

Efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos al Comando de Zona Nº 11 Zulia, lograron rescatar a un hombre luego de estar durante 24 horas en cautiverio. El procedimiento se realizó en el sector Los Rosales, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.

Al Dia

Oswaldo Vizcarrondo se perfila como técnico interino de la Vinotinto

El exdefensor Vinotinto estaría al mando de la selección de mayores para el amistoso ante Argentina
Política

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

Este sábado 20 de septiembre, la jornada "Los Cuarteles van al Pueblo" dio inicio en el estado Zulia con el…
Zulia

Hidrolago informa que activó el servicio de agua en estas tres parroquias de Maracaibo

Caracciolo Parra Pérez, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl Leoni reciben el servicio.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025