Alcalde encargado Adrián Romero solicita aclarar cronograma de administración de carga para Maracaibo

En rueda de prensa este lunes 10 de marzo, el alcalde encargado Adrián Romero instó a CORPOELEC a proporcionar un cronograma de administración de carga en Maracaibo, en respuesta a las constantes fluctuaciones eléctricas que han afectado a más de nueve estados del país, incluida la capital zuliana.

Afirmó el burgomaestre: "Estamos trabajando a través de la Asociación de Alcaldes para emitir un pronunciamiento público en los próximos días en relación a este tema, que ha sido objeto de debate, especialmente en la Costa Oriental del Lago y la subregión Guajira, las zonas más afectadas", expresó Romero.

El alcalde indicó que las fluctuaciones eléctricas del fin de semana impactaron diversas zonas de la ciudad de Maracaibo, donde también se está implementando la administración de carga: "Hacemos un llamado a CORPOELEC para que informe claramente sobre este tema, este fin de semana observamos que en muchas zonas de Maracaibo ha regresado la administración de carga, pedimos que la empresa comunique con precisión las áreas donde se aplicará esta medida", puntualizó Romero.

Finalmente, destacó que están dispuestos a colaborar en este asunto, que afecta tanto a las áreas residenciales como comerciales no solo de Maracaibo, sino también del estado Zulia y el resto del país.

Noticia al Día/Nota de prensa